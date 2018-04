Fan Liverpool yang Tak Miliki Tiket Diimbau Tidak Datang ke Roma

Roma: Keamanan menjadi prioritas penting seluruh pihak terkait jelang leg 2 semifinal Liga Champions antara AS Roma kontra Liverpool. Sadar betul potensi bentrok yang akan terjadi, suporter yang tidak memiliki tiket diimbau tidak nekat datang ke kota Roma, Rabu 2 Mei 2018.



Juru bicara kepolisian Italia, Andrea Cecchini mengklaim bakal ada ribuan suporter Liverpool yang hadir di kota Roma. Kabarnya, ultras Lazio akan bergabung memberikan dukungan untuk The Reds.

Jumlah pasti belum ada, namun, Dave Charnock, kepala kepolisian Merseyside menyebut jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan manajemen Liverpool. Data suporter yang away ke Roma didapat berdasarkan pemesan tiket melalui laman ofisial.



Hanya saja, itu tidak bisa dijadikan patokan polisi Italia dan Liverpool. Diperkirakan, ada sebagian besar suporter The Reds yang berangkat meski tidak memegang tiket.



"Kami senang bisa bekerja sama dengan otoritas keamanan Italia dan tentunya AS Roma untuk memantapkan persiapan agar pertandingan nanti bisa dinikmati sebagaimana mestinya," ujar Charnock dikutip dari Liverpool Echo.



"Kami tahu dan mengapresiasi banyak suporter Liverpool yang ingin bepergian ke Roma. Saya hanya bisa mengimbau kepada mereka yang tak punya tiket supaya tidak usah berangkat. Lagipula, kalau data di tiket dan paspor tidak sesuai, mereka tidak bisa masuk stadion. Menurut kepolisian Italia, penyaringan sudah ada sejak mereka mendarat di Roma," sambungnya.



AS Roma harus menang minimal tiga gol dan tak boleh kebobolan lebih dari dua gol untuk lolos ke final. Sebab, pada leg pertama Edin Dzeko dan kawan-kawan tumbang 2-5 oleh Liverpool.



