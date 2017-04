Lini Belakang Bayern Muenchen Pincang Jelang Kontra Real Madrid

Metrotvnews.com, Muenchen: Bayern Muenchen tidak akan diperkuat Mats Hummels saat melawan Real Madrid pada leg 1 perempat final Liga Champions, Rabu 12 April. Mantan defender Borussia Dortmund itu absen lantaran menderita cedera engkel.



Ancelotti sebetulnya sudah menjaga agar Hummels tidak cedera. Buktinya, sang defender hanya dimainkan selama 11 menit ketika Bayern melawan Dortmund pada pekan ke-28 Bundesliga 1 2016--2017, Sabtu 9 April. Kala itu, Hummels baru masuk pada menit ke-79 untuk menggantikan Javi Martinez.

.@matshummels has suffered an ankle joint distortion injury and will be sidelined for the foreseeable future.



Get well soon, Mats! pic.twitter.com/goekW9raym