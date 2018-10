Barcelona Masih Terlalu Tangguh Buat Tottenham Hotspur

London: Tottenham Hotspur gagal membuat kejutan kala menjamu Barcelona di Stadion Wembley pada lanjutan Liga Champions 2018--2019, Kamis 4 September 2018. Meski mampu memberikan perlawanan, Spurs harus menyerah di tangan Barca dengan skor 2-4.



Barcelona langsung unggul cepat kala laga berjalan dua menit. Umpan terobosan ciamik Jordi Alba mampu diteruskan Philippe Coutinho dengan sebuah gol indah.

Tottenham mencoba membaca pertandingan dengan melalukan penguasaan bola. Akan tetapi, peluang bersih sulit didapatkan anak asuh Mauricio Pochettino tersebut.



Peluang pertama The Lilywhites bahkan baru didapat menit 25. Harry Kane yang melepaskan tendangan keras belum mampu menembus gawang Marc-Andre ter Stegen.



Malang, tiga menit berselang, Ivan Rakitic menambah derita Spurs berkat gol indahnya. Tendangan gelandang Kroasia itu sempat menerpa tiang gawang, namun arah bola masuk menggetarkan jala Hugo Lloris.



Babak pertama berakhir dengan keunggulan Barca 2-0. Superioritas The Catalan Giants begitu terlihat pada pertandingan tersebut dengan ciri khas umpan-umpan pendek cepat.



Publik Wembley kembali terdiam kala tendangan keras Messi menerpa tiang gawang dua menit babak kedua berjalan. Ini menjadi pertanda kurang baik buat kubu tuan rumah yang seakan belum menemukan cara untuk menahan gempuran tim tamu.



Harapan pendukung Spurs meningkat tatkala Kane sanggup memperkecil kekalahan menit 52. Usai mengecoh Nelson Semedo, penyerang timnas Inggris itu melepaskan tembakan menyusur tanah yang kali ini gagal dihadang Ter Stegen.



Sayang, Barca kembali menjauh berkat suntingan gol Messi menit 56. Umpan silang Alba disambar Messi untuk membawa timnya unggul 3-1.



Semangat juang Tottenham belum usai. Setelah berulang kali kesulitan menemukan cara menembus pertahanan Barca, mereka akhirnya bisa kembali memperkecil kedudukan menjadi 2-3 lewat gol Erik Lamela.



Harapan tinggal harapan, Messi lagi-lagi menjadi momok menakutkan buat Tottenham. Golnya menit 90 menutup pesta kemenangan Barcelona dengan skor 4-2.



Tottenham Hotspur: Lloris (C), Trippier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Wanyama, Winks, Lucas, Lamela, Son, Kane



Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Jordi Alba, Lenglet, Rakitic, Sergio, Coutinho, Arthur, Suarez, Messi



Video: Atlet Panahan Asian Para Games Optimistis Raih Emas