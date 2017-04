Bus Tim Borussia Dortmund Terkena Ledakan, Marc Bartra Dilarikan ke Rumah Sakit

Metrotvnews.com, Dortmund: Laga leg pertama babak perempat final antara Borussia Dortmund kontra AS Monaco harus ditunda menyusul adanya ledakan di dekat bus tim Dortmund. Bek Die Borussen, Marc Bartra harus dilarikan ke rumah sakit.



Bus tim Dortmund terkena imbas ledakan saat tengah melintas menuju Stadion Signal Iduna Park, Selasa petang atau Rabu dini hari WIB. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, ledakan yang terjadi hanya beberapa jam jelang pertandingan itu membuat bagian belakang bus tim Dortmund mengalami kerusakan.

Reports are that Marc Bartra was injured after a window was smashed and he has been taken to hospital. — Borussia Dortmund (@BVB_English) April 11, 2017

#bvbasm has just been postponed until Wednesday, 12 April 1845 CET. Tickets remain valid. Thanks to everyone involved in the decision. — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

Great gesture from @AS_Monaco_EN Fans, as they chant "DORTMUND DORTMUND" while waiting for an announcement from UEFA regarding the game! pic.twitter.com/C4a42yYumq — Ahsan (@Ahsi_7) April 11, 2017

Dear supporters of @AS_Monaco_EN! If you need accommodation in Dortmund, please check #bedforawayfans. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

"Kami bisa konfirmasi bahwa terjadi tiga ledakan di area dekat bus tim Borussia Dortmund. Dari penglihatan kami, kaca bagian belakang bus pecah dan satu orang mengalami luka," demikian keterangan resmi pihak kepolisian setempat.Pihak Dortmund lewat akun twitter resmi mengonfirmasi bahwa, satu orang yang mengalami luka akibat ledakan tersebut adalah Marc Bartra.Mantan bek Barcelona itu saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Pihak klub belum bisa memberikan keterangan lebih detail terkait cedera yang dialami Bartra.Buntut dari insiden ini, pertandingan Dortmund kontra Monaco yang sejatinya digelar Rabu dini hari WIB, pun harus ditunda.Menurut konfirmasi pihak Dortmund setelah berunding dengan pihak Monaco dan UEFA, laga kedua tim akan digelar sehari berselang, di waktu yang sama (Kamis dini hari WIB)."Laga Dortmund vs Monaco ditunda hingga Rabu 12 April pukul 18.45 (Kamis dini hari WIB). Tiket (pertandingan) akan tetap berlaku. Terima kasih untuk setiap orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini," demikian pengumuman pihak Dortmund.Di dalam stadion, para penonton yang sudah memadati Signal Iduna Park pun memahami hal ini. Sebuah aksi terpuji bahkan dilakukan kubu suporter Monaco. Mereka meneriakkan "Dortmund, Dortmund" sebagai bentuk dukungan mereka pada para pemain Dortmund.Kubu fan Dortmund pun tidak kalah sportif. Mereka menyatakan diri siap menampung para pendukung Monaco yang harus bertahan lebih lama di Dortmund akibat penundaan ini. Tagar #bedforwayfans pun ramai ditulis pada suporter Dortmund untuk meringankan beban fan Monaco."Dear fan Monaco, saya punya tempat menginap untuk 3 orang malam ini di Dortmund sampai pertandingan besok. Hubungi saya saja #bedforawayfans," tulis salah satu pendukung Dortmund.(ACF)