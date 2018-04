Arturo Vidal Disebut Punya Kemampuan Komplet

Sevilla: Entrenador Sevilla Vincenzo Montella mengungkapkan kekagumannya terhadap gelandang Bayern Muenchen Arturo Vidal. Montella menilai, Vidal punya kemampuan komplet.



Montella berkesempatan berjumpa dengan Vidal pada Rabu 4 April. Saat itu, timnya akan berjumpa dengan klub yang dibela Vidal, Bayern Muenchen pada leg pertama babak perempat final Liga Champions.

"Vidal adalah pemain fantastis. Ia seorang pemain yang memiliki semangat yang hebat," ujar Montella.



"Ia juga mampu mencetak gol. Saya pikir, ia adalah pemain yang sangat komplet," tambahnya.



Vidal bergabung dengan Muenchen pada musim 2015--2016. Selama hampir tiga musim memperkuat Die Roten, gelandang asal Cile tersebut membuat 131 penampilan dan menyumbang enam gol di seluruh kompetisi.



Khusus musim ini, Vidal sudah membuat 34 penampilan bersama Muenchen. Dari total penampilannya, ia menyumbang enam gol dan menyumbang dua assist untuk The Bavarians. (Four Four Two)





