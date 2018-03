Sejumlah Fakta Menarik Jelang AS Roma vs Shakhtar Donetsk

Roma: AS Roma akan menjamu tim dari Ukraina, Shakhtar Donetsk pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2017 -- 2018. Tuan rumah akan berusaha membalikkan ketertinggalan 2-1 yang terjadi pada leg pertama.



Donetsk hanya butuh minimal hasil imbang untuk memupus harapan Roma tampil pada babak perempat final. Namun, itu takkan mudah mengingat Serigala Ibukota baru saja menang besar 3-0 dari Torino di markasnya, Stadion Olimpico.

Bagi Roma, kemenangan 1-0 sudah cukup untuk lolos selanjutnya. Satu gol tandang persembahan Cengiz Uender bakal jadi modal bagus untuk Giallorossi dini hari nanti.



Pertandingan Roma melawan Shakhtar dini hari nanti menyajikan fakta-fakta yang menarik untuk Anda ketahui sebelum menontonnya. Berikut fakta-fakta tersebut yang telah dihimpun oleh tim medcom.id.

- Catatan AS Roma dalam lima babak 16 besar Liga Champions terakhir adalah dua kali menang dan tiga kali kalah.- Tim Ibu Kota Italia itu kalah dalam lima laga terakhirnya pada babak 16 besar.- Giallorossi telah dua kali kedatangan tamu dari Ukraina. Sebelum Donetsk, Roma sempat menjamu FC Dynamo Kiev.- Catatan AS Roma ketika didatangi tamu dari Ukraina adalah dua kali menang dan dua kali kalah.- AS Roma lolos dari grup C dengan 11 poin. Jumlah tersebut merupakan yang paling sedikit di antara delapan tim yang lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup.- Sejak kemenangan dari AS Roma pada 2011, Donetsk kalah pada dua babak 16 besar terakhirnya. Donetsk kalah dari Borussia Dortmund dengan agregat 5-2 pada musim 2012 -- 2013 dan Bayern Muenchen dengan agregat 7-0 pada musim 2014 -- 2015.- Tim asal Ukraina memiliki catatan satu kali menang dan tiga kali kalah pada pertandingan dua leg melawan klub dari Serie A Italia.- Pertemuan terakhirnya sebelum leg pertama melawan AS Roma adalah saat melawan Napoli pada fase grup. Donetsk kalah 3-0 di tandang dan menang 2-1 di kandang.- Klub berjuluk The Pitmen itu telah memenangkan 15 dari 19 pertandingan pada babak 16 besar kompetisi UEFA dan menyapu bersih kemenangan di kandang.(ASM)