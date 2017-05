Mengintip Perjalanan Juventus hingga ke Final Liga Champions 2016 -- 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Juventus mencapai final Liga Champions 2016 -- 2027 dengan sempurna. Bukan tanpa alasan Bianconeri disebut sempurna. Sebab, mereka tak terkalahkan sejak penyisihan grup.



Tergabung di Grup H, Juventus tampil moncer dengan menundukkan semua lawan-lawannya. Sempat ditahan imbang Sevilla 0-0, Juventus lalu mencukur Dinamo Zagreb 4-0, Olympique Lyon 1-0, dan mengalahkan Sevilla pada leg kedua, 1-3.

Video: Rekor Clean Sheet Juventus Terhenti

Kehebatan Juventus berlanjut pada babak 16 besar ketika bersua FC Porto. Bianconeri menang agregat 4-0 menghadapi wakil Portugal itu.Tim berjuluk Si Nyonya Tua itu juga tak bergeming saat menghadapi Barcelona pada perempat final. Justru, tim kuat Spanyol itu dibuat mati kutu dengan skor 3-0 saat bertanding di J Stadium. Ketika Juventus menyambangi Nou Camp, El Barca harus puas bermain imbang 0-0.Melaju ke semifinal, Juventus bersua AS Monaco. Seperti prediksi berbagai kalangan, Juventus mulus ke final. Mereka menang dengan agregat 3-1.Kemenangan tersebut cukup untuk mengantarkan Gianluigi Buffon dan kawan-kawan ke partai puncak. Di final, Juventus akan menghadapi Real Madrid pada 4 Mei dini hari WIB di National Stadium, Cardiff.Total dari 12 pertandingan yang dilakoni, Juventus tak pernah menelan kekalahan. Bianconeri sukses 21 gol dan kemasukan 3 gol.Berikut perjalanan Juventus di Liga Champions 2016 --2017:15/9/2016: Juventus 0 - 0 Sevilla28/9/2016: Dinamo Zagreb 0 - 4 Juventus19/10/2016: Olympique Lyon 0 - 1 Juventus3/11/2016: Juventus 1 - 1 Olympique Lyon23/11/2016: Sevilla 1 - 3 Juventus8/12/2016: Juventus 2 - 0 Dinamo Zagreb23/2/2017: Porto 0 - 2 Juventus15/3/2017: Juventus 1 - 0 Porto12/4/2017: Juventus 3 - 0 Barcelona20/4/2017: Barcelona 0 - 0 Juventus4/5/2017: AS Monaco 0 - 2 Juventus10/5/2017: Juventus 2 - 1 AS Monaco(ASM)