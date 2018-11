Skandal Pemalsuan Dokumen Finansial, Tiga Klub Eropa Inginkan City Keluar dari Liga Champions

Manchester: Tiga klub raksasa Eropa, Bayern Muenchen, Real Madrid, dan Barcelona, menuntut agar Manchester City dihukum. Dokumen Football Leaks yang diterbitkan majalah Jerman Der Spiegel, mengungkapkan bahwa The Citizens mendapat dana segar dari sang pemilik, Sheikh Mansour, untuk mengelabui aturan Financial Fair Play (FFP).



Bayern, Madrid, dan Barca ingin agar The Sky Blues dikeluarkan dari kompetisi Eropa musim ini sebagai konsekuensi atas tindakan mereka yang mencurangi FFP. Laporan Der Spiegel mengatakan bahwa City mendapat dana dari sponsor yang ternyata berasal dari Sheikh Mansour.

Baca juga: Review Liga Primer Inggris Pekan ke-12: Laga ke-300 Mourinho Tercoreng



City sebelumnya telah melanggar aturan FFP pada 2014. Hal itu membuat City dihukum hanya boleh membawa 21 pemain di kompetisi Eropa dari yang sebelumnya diperbolehkan sebanyak 25 pemain. Selain itu, The Citizens juga didenda sebesar 49 juta pounds (Rp 931 miliar).



Tim kuasa hukum Real Madrid bahkan menginginkan investigasi terhadap City segera dilakukan. Ia juga meminta dokumen Football Leaks dari Der Spiegel digunakan sebagai bukti.



Sejauh ini belum ada respons dari UEFA mengenai skandal Football Leaks ini. Namun pihak Manchester City telah membantah semua tuduhan tersebut.



Video: Bima Sakti Tanggapi Desakan Mundur









(ACF)