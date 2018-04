Prediksi Muenchen vs Madrid: Tuan Rumah Diuntungkan Rekor Kandang

Bayern Muenchen sedikit diuntungkan jelang laga kontra Real Madrid pada leg 1 semifinal Liga Champions 2017--2018. Selain berstatus sebagai tuan rumah, rekam jejak mereka di sepanjang musim ini juga terbilang lebih bagus.Muenchen sangat perkasa ketika menjadi tuan rumah untuk ajang Bundesliga dan Liga Champions musim ini. Statistik mencatat, mereka belum pernah terkalahkan dan kerap menang besar ketika tampil di hadapan para pendukungnya.Berkat tren positif tersebut, Muenchen pun masih berada di jalur perebutan gelar juara dari semua kompetisi yang mereka mainkan. Bahkan, klub asuhan Jupp Heynckes itu mampu menyegel gelar Bundesliga lebih cepat.Jika mampu menaklukkan Madrid pada semifinal, artinya Muenchen telah memperbesar peluang untuk menyabet treble winner pada musim ini. Sebab, mereka tinggal selangkah lagi untuk memenangkan ajang DFB Pokal.Berbeda dengan Muenchen, Madrid malah tampak lesu untuk mengarungi musim ini. Mereka gagal bersaing dengan Atletico Madrid dan Barcelona di La Liga, serta terhempas dari Copa del Rey setelah bentrok dengan dengan tim papan tengah, Leganes.Kendati demikian, Madrid tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, mereka jadi memiliki konsentrasi penuh untuk mewujudkan asa menjadi satu-satunya klub Eropa yang pernah menjuarai Liga Champions sebanyak tiga kali berturut-turut.

Untuk mengalahkan Muenchen, Madrid juga terbilang lebih siap karena seluruh pemain intinya dipastikan bugar. Jadi, pelatih Zinedine Zidane bisa lebih leluasa memainkan formasi 4-3-1-2 atau 4-3-3 untuk menanggapi serangan Muenchen.



Die Roten--julukan Muenchen harus kehilangan Arturo Vidal yang merupakan jenderal lapangan tengah. Gelandang asal Cile itu harus absen hingga akhir musim karena cedera lutut.



Sebagai pelapis Vidal, kemungkinan besar Muenchen akan menurunkan Javi Martinez. Ia akan mengatur ritme permainan sambil mendukung Franck Ribery, Robert Lewandowski dan Arjen Robben yang bertugas sebagai trisula serangan.



Lewandowksi masih menjadi andalan Muenchen untuk membobol gawang Madrid dalam laga nanti. Terhitung dalam 43 laga yang dimainkan sepanjang musim ini, sudah 39 gol yang telah ia cetak.



Sementara itu, Muenchen juga harus berhati-hati karena Madrid memiliki Cristiano Ronaldo yang kerap memberi kejutan pada tiap laga. Statistik menyebutkan, Ronaldo sudah mengoleksi 42 gol dari seluruh pertandingannya pada musim ini.



Khusus melawan Muenchen, Ronaldo sukses menyarangkan sembilan gol dalam enam pertemuan terakhir. Termasuk hattricknya saat membantu Madrid mengeliminasi Muenchen pada leg kedua babak perempat final musim lalu.



Muenchen dan Madrid tercatat sudah saling bertemu sebanyak 24 kali jika melihat data head to head di Liga Champions. Hasilnya, rekor keduanya cukup seimbang di mana masing-masing tim sama-sama meraih 11 kemenangan.



Meski secara head to head kedua tim seimbang, namun jika menilik catatan apik Muenchen di kandangnya musim ini, rasanya tim besutan Jupp Heynckess punya peluang besar untuk memenangi laga leg pertama ini. Prediksi medcom.id 55:45.



Perkiraan Susunan Pemain

Bayern Muenchen (4-3-3): Ulreich, Rafinha, Hummels, Boateng, Kimmich; Rodriguez, Martinez, Mueller; Ribery, Lewandowski, Robben



Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo



Pemain Absen

Bayern Muenchen: Kingsley Coman, Arturo Vidal

Real Madrid: -



Head to Head

19/04/17: Real Madrid 4 - 2 Bayern Muenchen (babak tambahan)

13/04/17: Bayern Muenchen 1 - 2 Real Madrid

04/08/16: Bayern Muenchen 0 - 1 Real Madrid

06/08/15: Bayern Muenchen 1 - 0 Real Madrid

30/04/14: Bayern Muenchen 0 - 4 Real Madrid