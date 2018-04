Sambangi Roma, Hooligans Liverpool Didukung Ultras Lazio

Roma: Media Italia diramaikan mengenai adanya kabar bahwa ultras Lazio akan bergabung dengan suporter Liverpool jelang leg 2 semifinal Liga Champions 2017--2018 kontra AS Roma. Mereka bahkan berencana 'menyerang' pendukung Giallorossi pada Rabu 2 Mei waktu setempat.



Aksi balas dendam menjadi tajuk utamanya. Sebab, pada leg pertama, puluhan ultras Roma menyerang suporter The Reds dan menyebabkan Sean Cox (53) hingga detik ini masih berjuang menyelematkan nyawa akibat dianiaya.

Surat kabar bernama Sunday Times menyebut jika ketegangan bakal terjadi di ibu kota Italia pada tengah pekan ini. Union of Italian State Police juga mengklaim kondisi keamanan di kota Roma bakal mencekam seiring kabar bahwa ultras Lazio dan pendukung Liverpool akan bersatu untuk menyerang ultras AS Roma.



Seperti diketahui, Lazio dan Roma merupakan musuh bebuyutan. Juru bicara kepolisian Italia, Andrea Cecchini, mengaku sudah siap mengantisipasi potensi bentrok yang ada.



"Kami yakin sedikitnya ada seribu ultras dari Inggris. Potensi bentrok sangat besar, karena ultras Lazio akan bergabung dengan basis dari Ceko, Kroasia, dan Polandia, aliansi yang mengerikan," kata Cecchini dilansir dari givemesport.com.



AS Roma harus menang minimal tiga gol dan tak boleh kebobolan lebih dari dua gol untuk lolos ke final. Sebab, pada leg pertama Edin Dzeko dan kawan-kawan tumbang 2-5 oleh Liverpool.



