Jadwal Siaran Langsung Matchday 1 Liga Champions Malam Ini

Jakarta: Ada delapan pertandingan yang akan tersaji dalam matchday perdana Liga Champions 2018--2019 malam hingga dini hari WIB ini. Termasuk di antaranya tiga duel yang melibatkan enam klub papan atas Eropa.



Seperti laga Barcelona kontra PSV Eindhoven yang berada di Grup B. Duel yang menampilkan kekuatan antara klub Spanyol dan Belanda ini menarik untuk ditonton.

Pasalnya baik Barca maupun PSV memiliki start hebat ketika kedua klub bertarung di liga masing-masing. Kedua klub sama-sama telah meraih lima kemenangan beruntun dalam lima laga terakhir yang dijalani.



Duel sengit dari grup B diprediksi juga akan tersaji di Giuseppe Meazza, ketika Inter Milan menjamu Tottenham Hotspur. Duel yang sangat dinanti, mengingat ini momen kembalinya Inter ke Liga Champions setelah vakum selama tujuh musim.



Sementara runner up Liga Champions musim lalu, Liverpool akan kembali melanjutkan petualangan mereka dengan menghadapi Paris Saint-Germain di Anfield. Sayangnya, pada laga ini pelatih Liverpool Juergen Klopp masih ragu menurunkan strikernya, Roberto Firmino karena menderita cedera mata.



Yang berbeda dari Liga Champions musim ini adalah, akan ada kick off lebih dini dari musim-musim sebelumnya, yaitu mulai pukul 23:55 WIB dan pukul 02.00 WIB. Biasanya pada setiap matchday akan ada dua pertandingan yang diselenggarakan pada pukul 23:55 WIB dan selebihnya dimainkan pada pukul 02:00 WIB.



Berikut jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini:

SELASA 18 SEPTEMBER 2018

23:55 WIB - (Grup B): Barcelona vs PSV Eindhoven (LIVE RCTI)

23:55 WIB - (Grup B): Inter Milan vs Tottenham Hotspur



RABU 19 SEPTEMBER 2018 (Dini Hari WIB)

02:00 WIB - (Grup A): Club Brugge vs Borussia Dortmund

02:00 WIB - (Grup A): AS Monaco vs Atletico Madrid

02:00 WIB - (Grup C): Liverpool vs PSG (LIVE RCTI)

02:00 WIB - (Grup C): Crvena Zvezda vs Napoli

02:00 WIB - (Grup D): Galatasaray vs Lokomotiv Moskva

02:00 WIB - (Grup D): Schalke 04 vs Porto



Warisan Asian Games 2018







(FIR)