De Rossi Beberkan Kesalahan Fatal AS Roma

Liverpool: Daniele De Rossi kecewa berat usai AS Roma tumbang di tangan Liverpool pada leg 1 semifinal Liga Champions 2017--2018, Rabu 25 April dini hari WIB. Ia mengatakan, lemahnya pertahanan mengantisipasi strategi long ball dari lawan adalah penyebab kekalahan timnya.



Anak asuh Eusebio Di Francesco pada akhirnya kalah 2-5. Meski bukan mustahil, tugas berat akan (kembali) dilakoni Gialorossi di leg dua, yakni mengejar defisit tiga gol seperti yang pernah mereka lakukan di laga sebelumnya kontra Barcelona.

"Kami diharuskan kembali melakukan persis seperti di perempat final. Memang, tidak ada yang mustahil, bahwa kami memiliki PR yang tak ringan. Leg dua nanti bukan untuk para pemain saja, tapi buat semua orang yang mencintai AS Roma," kata De Rossi kepada Mediaset Premium.



Liverpool sempat unggul 5-0 sampai menit 80. Dua gol Mohamed Salah dan Roberto Firmino, ditambah satu gol dari Sadio Mane dibalas Edin Dzeko dan Diego Perotti menit 81 dan 85.



Performa Serigala Roma di laga kontra The Reds, meski sanggup melesakkan dua gol, tidak membuat De Rossi lantas lega. Ia menilai kesalahan fatal Roma adalah selalu gagal mengantisipasi serangan sporadis dari anak asuh Juergen Klopp..



"Perbedaannya dengan laga kontra Barcelona adalah saya pikir kami cukup beruntung. Melawan Liverpool, kami tampil oke pada 20-25 menit saja, setelah itu pertahanan kami malah kendur, yang mana ini dimanfaatkan oleh kecepatan pemain lawan," sambung De Rossi.



"Tidak bagus pastinya melihat gawang Anda dibobol sangat banyak. Sebetulnya kami bermain agresif, bahkan unggul tipis dalam hal penguasaan bola. Hanya, strategi long ball dan early cross yang mereka terapkan tak mampu diantisipasi. Itu mereka lakukan sejak awal laga dari semua sisi lapangan," katanya lagi.



Leg dua akan dihelat di Stadion Olimpico Roma pada tanggal 2 Mei mendatang. Roma wajib unggul dengan defisit tiga gol tanpa kebobolan atau tidak lebih dari dua gol untuk lolos ke partai final Liga Champions.



(PAT)