Jadwal Siaran Langsung Leg II Perempat Final Liga Champions Dini Hari Nanti

Metrotvnews.com, Jakarta: Dua laga tersisa pada babak perempat final Liga Champions 2016--2017 akan digelar pada Kamis 20 April. Di antaranya adalah laga antara Barcelona kontra Juventus dan AS Monaco kontra Borussia Dortmund.



Laga menghadapi Juventus di Stadion Camp Nou tentu menjadi momen penting bagi Barcelona untuk bisa lolos ke babak semifinal. Namun, bukan hal mudah bagi El Barca untuk memenangkan laga tersebut.

Sebab, Barcelona menelan kekalahan tiga gol tanpa balas pada leg pertama di markas Juventus, pekan lalu. Jika ingin lolos, Blaugrana setidaknya harus memenangkan laga dengan skor 4-0.Nasib sedikit lebih beruntung dialami tuan rumah Monaco. Mereka hanya butuh hasil imbang dengan skor 0-0 saat menjamu Dortmund pada leg kedua nanti. Mengingat, Monaco sudah meraih kemenangan dengan skor 3-2 di markas Dortmund pada leg pertama pekan lalu.01:45: Barcelona vs Juventus (live BeIN Sports 1 dan SCTV)01:45: AS Monaco vs Borussia Dortmund (live BeIN Sports 2)(PAT)