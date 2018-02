Jadwal Siaran Langsung Leg 1 Babak 16 Besar Liga Champions Pekan Ini

Jakarta: Leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2017--2018 telah digelar sejak pekan lalu. Setelah empat laga pada pekan lalu, kini ada empat laga yang akan digelar pada Rabu (21/2) dan Kamis (22/2) dini hari WIB.



Salah satu laga yang tak boleh dilewatkan adalah antara Chelsea kontra Barcelona. Bagi para pencinta sepak bola Eropa, laga ini mengingatkan kita akan pertemuan kedua klub yang terjadi pada semifinal Liga Champions 2009.

Pada saat itu, langkah Chelsea harus terhenti berkat kepemimpinan wasit Tom Henning Ovrebo, yang sangat kontroversial. The Blues pun harus angkat kaki usai tembakan Andres Iniesta di penghujung laga sukses merobek jala gawang Petr Cech.

Laga berikutnya yang tak boleh dilewatkan adalah duel Sevilla kontra Manchester United. Ini merupakan bentrokan pertama bagi kedua klub, sehingga baik United maupun Sevilla sama-sama mempunyai kesempatan untuk bisa meraih kemenangan perdana.Menariknya, Sevilla punya keyakinan kalau mereka bisa mengalahkan United. Salah satunya adalah, kedatangan Vincenzo Montella yang menggantikan Eduardo Berizzo. Kehadiran pelatih asal Italia itu kerap membuat Sevilla keluar dari keterpurukan.Sebaliknya, United belum menunjukkan hasil positif. Mereka kerap meraih hasil yang bervarian dalam lima laga terakhir mereka. Sementara itu pada penampilannya dalam sembilan laga tandang, Setan Merah hanya menang dua kali.02 : 45 WIB: Chelsea vs Barcelona (SCTV & BeIN Sports 1 LIVE)02 : 45 WIB: Bayern Muenchen vs Besiktas (BeIN Sports 2 LIVE)02 : 45 WIB: Sevilla vs Manchester United (SCTV & BeIN Sports 1 LIVE)02 : 45 WIB: Shakhtar Donetsk vs AS Roma (BeIN Sports 2 LIVE)(ACF)