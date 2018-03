Adu Statistik Kontestan Perempat Final Liga Champions

Jakarta: Barcelona dan Bayern Muenchen menjadi tim terakhir yang memastikan tiket babak perempat final Liga Champions 2017--2018. Selanjutnya, delapan tim ini tinggal menunggu hasil undian untuk mengetahui lawan mereka di babak delapan besar.



Sebelum Barca dan Muenchen, sudah ada enam tim yang telah lebih dulu memastikan tiket perempat final. Mereka di antaranya, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Sevilla, AS Roma dan Juventus.

Spanyol jadi negara dengan perwakilan terbanyak di fase ini dengan mengirimkan tiga klub. Sementara Inggris dan Italia sama-sama meloloskan dua utusannya. Adapun, Jerman hanya mengandalkan satu jagoannya.



Dari delapan tim di atas, Barcelona dan Liverpool jadi tim terbaik karena belum tersentuh kekalahan dalam delapan laga yang sudah mereka lakoni. Dari jumlah itu, Barca memenangi lima laga, sedangkan Liverpool mencatatkan empat kemenangan.



Bicara soal jumlah kemenangan, Bayern Muenchen tampil sebagai yang terbaik lantaran memenangi tujuh dari delapan laga yang dimainkan Robert Lewandowski dkk.Bagaimana soal ketajaman? Untuk urusan ini, Liverpool jadi jagoannya. The Reds tercatat sudah melesakkan 28 gol. Namun, soal pertahanan, Barcelona jadi rajanya lantaran baru kemasukan dua gol dari delapan laga.Selain statistik musim ini, ajang Liga Champions tidak bisa lepas dari faktor sejarah. Untuk urusan ini, Madrid pantas dikedepankan menyusul sukses mereka meraih 12 trofi juara --yang terbanyak. Khusus di babak perempat final, El Real juga tampil sebagai tim yang paling sering tampil di fase ini.Madrid tercatat sudah 34 kali lolos ke babak perempat final, di mana 28 laga di antaranya berakhir dengan kemenangan (lolos ke semifinal). Muenchen ada di posisi kedua dengan catatan 18 kali lolos ke semifinal dari 28 kesempatan tampil di perempat final.Dari delapan kontestan perempat final ini, Sevilla jadi klub yang paling minim pengalaman. Keberhasilan mereka menyingkirkan Manchester United menjadi pengalaman pertama Sevilla lolos ke perempat final setelah terakhir kali melakukannya lebih dari setengah abad lalu.Berkaca dari paparan di atas, kira-kira siapa menurut Anda yang akan keluar sebagai juara Liga Champions musim ini? Tentunya tiap orang punya jagoannya masing-masing. Namun, untuk saat ini, satu hal yang perlu Anda tahu adalah bahwa undian babak perempat final akan digelar pada Jumat 16 Maret 2018. Di fase ini, UEFA akan menerapkan sistem undian terbuka. Itu artinya tim dari negara yang sama bisa bentrok.Rekor di perempat final: 28 Menang, 6 KalahTerakhir lolos ke perempat final: 2016--2017 (Menang 6-3 vs Bayern Muenchen via extra time)Statistik Musim iniMain: 8Menang: 6Seri: 1Kalah: 1Memasukkan Gol: 22Kemasukan Gol: 9Top Skorer: Cristiano Ronaldo (12)Top Assist: Gareth Bale (2)Rekor di perempat final: 14 Menang, 5 KalahTerakhir lolos ke perempat final: 2016--2017 (Kalah agg 0-3 vs Juventus)Statistik Musim iniMain: 8Menang: 5Seri: 3Kalah: 0Memasukkan Gol: 13Kemasukan Gol: 2Top Skorer: Lionel Messi (6)Top Assist: Luis Suarez (3)Rekor di perempat final: 0 Menang, 1 KalahTerakhir lolos ke perempat final: 1957--1958 (Kalah agg 2-10 vs Real Madrid)Statistik Musim iniMain: 8Menang: 3Seri: 4Kalah: 1Memasukkan Gol: 14Kemasukan Gol: 13Top Skorer: Wissam Ben Yedder (8)Top Assist: Joaquin Correa (3)Rekor di perempat final: 9 Menang, 4 KalahTerakhir lolos ke perempat final: 2008--2009 (Kalah agg 5-7 vs Chelsea)Statistik Musim iniMain: 8Menang: 4Seri: 4Kalah: 0Memasukkan Gol: 28Kemasukan Gol: 6Top Skorer: Roberto Firmino (7)Top Assist: James Milner (7)Rekor di perempat final: 1 Menang, 0 KalahTerakhir lolos ke perempat final: 2015--2016 (Menang agg 3-2 vs Paris Saint Germain)Statistik Musim iniMain: 8Menang: 6Seri: 0Kalah: 2Memasukkan Gol: 19Kemasukan Gol: 7Top Skorer: Sergio Aguero & Raheem Sterling (4)Top Assist: Kevin De Bruyne (4)Rekor di perempat final: 12 Menang, 5 KalahTerakhir lolos ke perempat final: 2016--2017 (Menang agg 3-0 vs Barcelona)Statistik Musim iniMain: 8Menang: 4Seri: 3Kalah: 1Memasukkan Gol: 11Kemasukan Gol: 8Top Skorer: Gonzalo HiguainTop Assist: Tujuh pemain sama-sama koleksi 1 assistRekor di perempat final: 1 Menang, 2 KalahTerakhir lolos ke perempat final: 2007-2008 (Kalah agg 0-3 vs Manchester United)Statistik Musim iniMain: 8Menang: 4Seri: 2Kalah: 2Memasukkan Gol: 11Kemasukan Gol: 8Top Skorer: Edin Dzeko (4)Top Assist: Edin Dzeko (3)Rekor di perempat final: 18 Menang, 10 KalahTerakhir lolos ke perempat final: 2016--2017 (Kalah 3-6 dari Real Madrid via extra time)Statistik Musim iniMain: 8Menang: 7Seri: 0Kalah: 1Memasukkan Gol: 21Kemasukan Gol: 7Top Skorer: Robert Lewandowski (5)Top Assist: Kingsley Coman, Joshua Kimmich, David Alaba (3)(ACF)