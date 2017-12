Fakta Menarik Undian 16 Besar Liga Champions 2017 -- 2018

Jakarta: Hasil undian 16 besar Liga Champions 2017 -- 2018 sudah diketahui. Hasilnya, ada tiga big match yang tersaji di fase ini.



Juara bertahan Real Madrid bersua Paris Saint Germain (PSG), Barcelona menantang Chelsea, dan Juventus menghadapi Tottenham Hotspur. Pertandingan seru nan menarik itu akan tersaji mulai Februari 2018.

Menilik hasil undian, beberapa klub sudah sering bertemu. Contohnya Barcelona dan Chelsea. Dalam lima tahun terakhir, mereka sudah bentrok sebanyak tiga kali. Dua pertandingan Liga Champions dan satu pertandingan uji coba pramusim. Sedangkan Madrid dan PSG tercatat sudah lima kali bertemu di ajang Liga Champions atau pertandingan persahabatan.



Namun, ada juga klub yang belum pernah bertemu di semua ajang seperti Juventus kontra Spurs, Sevilla melawan Manchester United, dan Basel melawan Manchester City.

Sebelum menyaksikan pertandingannya, berikut sejumlah fakta menarik dari hasil undian 16 besar yang sudah dirangkumJadwal pertandingan: 15 Februari dan 7 MaretFakta jelang laga:- Kedua klub sudah bertemu sebanyak enam kali dengan dua kemenangan diraih masing-masing klub- Cristiano Ronaldo meraih gelar Ballon d'Or kelima di Paris- Winger PSG Angel Di Maria pernah memenangkan Liga Champions bersama Madrid pada 2014Pemain bintang:Cristiano Ronaldo (Real Madrid)Neymar Da Silva (PSG)Jadwal pertandingan: 21 Februari dan 15 MaretFakta jelang laga:- Lionel Messi sudah delapan kali bersua Chelsea, tetapi Messi belum pernah mencetak gol ketika bersua The Blues- Chelsea sempat mengalahkan Barcelona dengan agregat 5-4 pada babak 16 besar 2004 -- 2005.Pemain bintang:Eden Hazard (Chelsea)Lionel Messi (Barcelona)Jadwal pertandingan: 14 Februari dan 8 MaretFakta jelang laga:- Kedua klub belum pernah bertemu di ajang kompetitif- Gelandang serang Spurs Erik Lamela sudah lima kali bertemu Juventus saat membela AS Roma- Bek Spurs Davinson Sanchez dan winger Juventus Juan Cuadrado adalah rekan Timnas KolombiaPemain bintang:Gonzalo Higuain (Juventus)Harry Kane (Spurs)Jadwal pertandingan: 21 Februari dan 15 MaretFakta jelang laga:- Bayern menyudahi perlawanan Besiktas pada penyisihan grup Liga Champions 1997 -- 1998- Winger Besiktas Ricardo Quaresma punya kenangan mencetak dua gol ke gawang Bayern dalam waktu 10 menit ketika memperkuat PortoPemain bintang:Robert Lewandowski (Bayern Muenchen)Talisca (Besikas)Jadwal pertandingan: 14 Februari dan 8 MaretFakta jelang laga:- Kedua klub belum pernah berjumpa- Basel sempat merasakan atmosfer bertanding di Kota Manchester saat menghadapi Manchester United di fase grupPemain bintang:Dimitri Oberlin (Basel)Sergio Aguero (Manchester City)Jadwal pertandingan: 15 Februari dan 7 MaretFakta jelang laga:- Liverpool tak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir melawan Porto- Porto punya catatan apik ketika menghadapi tim Inggris. Porto sempat mengalahkan Leicester 5-0 di ajang Liga ChampionsPemain bintang:Vincent Aboubakar (Porto)Mohammed Salah (Liverpool)Jadwal pertandingan: 22 Februari dan 14 MaretFakta jelang laga:- Kedua klub belum pernah bertemu di ajang kompetitif- Sevilla dan United menguasai Liga Europa empat tahun terakhir. Sevilla juara Liga Europa pada 2014, 2015, dan 2016. Sedangkan United juara Liga Europa pada 2017- Sevilla sempat merasakan atmosfer bertanding di tanah Inggris saat menyambangi markas Liverpool di fase grupPemain bintang:Wissam Ben Yedder (Sevilla)Romelu Lukaku (Manchester United)Jadwal pertandingan: 22 Februari dan 14 MaretFakta jelang laga:- Shakhtar Donetsk sempat mengalahkan AS Roma pada babak 16 besar 2010 -- 2011- Gelandang Shakhtar Donetsk Fred dan kiper AS Roma Alisson rekan satu tim di Timnas BrasilPemain bintang:Bernard Duarte (Shakhtar Donetsk)Stephan El Shaarawy (AS Roma)(ASM)