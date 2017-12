Jadwal Pertandingan Babak 16 Besar Liga Champions 2017--2018

Nyon: Undian babak 16 besar Liga Champions 2017--2018 telah selesai dihelat di markas UEFA, Nyon, Swiss, Senin 11 Desember 2018. Hasilnya, tiga laga big match akan jadi suguhan utama di fase ini.



Dua klub raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona mendapat ujian berat di fase ini. Madrid sebagai juara bertahan harus menghadapi tim kuat, Paris Saint Germain. Sementara itu, El Barca harus meladeni tantangan Chelsea. Adapun, satu partai big match lain mempertemukan Juventus kontra Tottenham Hotspur.

Menurut jadwal yang telah ditentukan UEFA, laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions akan digelar pada 13-14 dan 20-21 Februari 2018.



Baca juga: Undian 16 Besar Liga Champions Hadirkan Tiga Laga Big Match

Tim yang lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up atau yang disebut lebih dulu, bakal bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama. Sementara leg kedua akan dimainkan tiga pekan berselang (6-7 dan 13-14 Maret 2017).02:45 WIB: Juventus vs Tottenham Hotspur02:45 WIB: Basel vs Manchester City02:45 WIB: FC Porto vs Liverpool02:45 WIB: Real Madrid vs PSG02:45 WIB: Chelsea vs Barcelona02:45 WIB: Bayern Muenchen vs Besiktas02:45 WIB: Sevilla vs Manchester United02:45 WIB: Shakhtar Donetsk vs AS Roma02:45 WIB: Liverpool vs FC Porto02:45 WIB: PSG vs Real Madrid02:45 WIB: Tottenham Hotspur vs Juventus02:45 WIB: Manchester City vs FC Basel02:45 WIB: Manchester United vs Sevilla02:45 WIB: AS Roma vs Shakhtar Donetsk02:45 WIB: Barcelona vs Chelsea02:45 WIB: Besiktas vs Bayern Muenchen(ACF)