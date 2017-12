Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Liga Top Eropa Akhir Pekan Ini

Jakarta: Para pencinta sepak bola masih akan ditemani dengan sejumlah pertandingan sepak bola di layar kaca pada penghujung 2017. Sebab, dua kompetisi top Eropa seperti Liga Primer Inggris dan Liga Serie-A Italia masih berjalan pada akhir pekan ini.



Sejumlah pertandingan yang akan dilakoni klub besar seperti Chelsea, Manchester United, dan Liverpool akan menjadi salah satu tontonan yang ditunggu para pencinta sepak bola. Ketiga klub tersebut dijadwalkan bertanding pada Sabtu 30 Desember.



Meski kans mereka meraih gelar terbilang kecil, pertandingan ketiganya masih sangat menarik dinanti. Sebab, ketiganya masih dalam persaingan ketat dalam merebut posisi kedua dan menjaga asa mereka untuk mengejar Manchester City yang sudah mengoleksi 58 poin di puncak klasemen.

Saat ini, United berada di posisi kedua klasemen dengan mengoleksi 43 poin. Mereka hanya unggul satu poin dari Chelsea yang berada di peringkat ketiga dan lima poin dari Liverpool yang berada di peringkat keempat.



Namun, ketiga klub tersebut tidak mudah untuk meraih kemenangan pada laga nanti. Terutama untuk Liverpool. Sebab, The Reds akan menghadapi tim kuda hitam, Leicester City.



Meski posisi mereka berada di atas, Liverpool tidak boleh menganggap remeh Leicester. Sebab, jika lengah, The Reds bisa saja bernasib sama dengan United ketika berhadapan dengan Leicester pada pekan lalu. Ketika itu, Red Devils ditahan imbang The Foxes dengan skor 2-2.



Sementara itu, tim besar lainnya seperti Chelsea dijadwalkan akan bertandang ke markas Stoke City. Sedangkan United akan menghadapi Southampton.



Sejumlah pertandingan tak kalah menarik lainnya juga akan tersaji di Liga Serie-A Italia. Beberapa di antaranya adalah pertandingan antara Fiorentina kontra AC Milan dan Inter Milan kontra Lazio.



Kemudian, para pencinta sepak bola juga akan kembali disuguhkan dua pertandingan klub besar di Liga Primer Inggris pada Minggu 31 Desember, yakni Manchester City dan Arsenal. The Citizens akan bertandang ke markas Crystal Palace, sedangkan Arsenal akan menghadapi West Bromwich Albion.





Berikut jadwal lengkap pertandingan sepak bola akhir pekan ini:



Liga Primer Inggris (Matchday ke-20)



Sabtu 30 Desember (malam hari WIB)

22.00: Bournemouth vs Everton (live MNC TV)

22.00: Chelsea vs Stoke City (live beIN Sports 3)

22.00: Huddersfield Town vs Burnley

22.00: Liverpool vs Leicester City (live beIN Sports 1)

22.00: Newcastle United vs Brighton & Hove Albion

22.00: Watford vs Swansea City



Minggu 31 Desember (dini hari WIB)

00.30: Manchester United vs Southampton (live RCTI)



Minggu 31 Desember (malam hari WIB)

19.00: Crystal Palace vs Manchester City (live beIN Sports 1)

23.30: West Bromwich Albion vs Arsenal (live RCTI)





Liga Serie-A Italia (Giornata ke-19)



Sabtu 30 Desember (dini hari WIB)

02.45: Crotone vs Napoli (live JakTV)



Sabtu 30 Desember (malam hari WIB)

18.30: Fiorentina vs AC Milan

21.00: Atalanta vs Cagliari

21.00: Benevento vs Chievo

21.00: Bologna vs Udinese

21.00: AS Roma vs Sassuolo

21.00: Sampdoria vs SPAL

21.00: Torino vs Genoa



Minggu 31 Desember (dini hari WIB)

00.00: Inter Milan vs Lazio

02.45: Hellas Verona vs Juventus





