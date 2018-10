Mantan Pelatih Inggris Gabung Timnas Filipina

Manila: Mantan pelatih Timnas Inggris, Sven-Goran Eriksson, resmi ditunjuk sebagi pelatih kepala Timnas Filipina. Pelatih berkebangsaan Swedia itu langsung dihadapkan dua turnamen bergengsi.



Federasi Sepak Bola Filipina (PFF) menggaet Eriksson dengan kontrak awalan berdurasi enam bulan. Itu artinya, mantan pelatih Timnas Mexico dan Pantai Gading tersebut akan mengawal Filipina senior pada Piala AFF 2018 dan Piala Asia (AFC) 2019.



