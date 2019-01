Mourinho Dapat Pekerjaan Baru

Jose Mourinho resmi bekerja sebagai pundit beIN Sports mulai tanggal 17 Januari mendatang.



Jakarta: Jose Mourinho akhirnya mendapatkan pekerjaan baru setelah dipecat Manchester United. Pelatih asal Portugal itu akan menjadi pundit untuk beIN Sports.

Nantinya, The Special One akan menjadi pundit Piala Asia 2019 dan Liga Primer Inggris. Tapi, ia hanya siaran di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara yang bisa menyaksikan analisis Mourinho.



"Kami sangat senang menyambut Jose Mourinho di beIN Sports dan menjadikannya bagian dari liputan eksklusif AFC Asian Cup 2019 dan Liga Primer Inggris. Ini tentunya akan jadi momen istimewa bagi kami," ungkap petinggi beIN Sports, Jonathan Whitehead, seperti dilansir dari situs resmi beIN Sports.



"Jose adalah salah satu manajer sepak bola terhebat sepanjang masa dan kami berharap analisis dan kepribadian karismatiknya akan dinikmati oleh jutaan penonton kami. Ini adalah contoh dari konten premium dan punditry kelas dunia yang kami sediakan untuk penggemar olahraga secara global setiap hari," tutupnya.



Mourinho menganggur pasca pemecatannya dari Manchester United 18 Desember lalu. Ia dipecat dua hari setelah The Red Devils kalah dari Liverpool dengan skor 3-1.



Video: Prediksi Formasi Tottenham vs Manchester United