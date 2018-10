Jadwal Pertandingan UEFA Nations League Hari Ini

Jakarta: UEFA Nations League akan kembali bergulir untuk menjalani laga keempatnya. Beberapa pertandingan menarik akan digelar pada Selasa (16/10) malam nanti dan Rabu (17/10) dini hari.



Pertandingan terbesar tentu laga Prancis kontra Jerman yang akan berlangsung Rabu (17/10) dini hari nanti. Selain itu ada juga pertandingan Ukraina vs Republik Ceko dan Republik Irlandia vs Wales.

Baca juga: Neymar Lebih Senang Messi Absen



Jadwal lengkap pertandingan keempat UEFA Nations League hari ketiga:



Selasa, 16 Oktober 2018

Liga D

Grup 1

21.00 WIB: Kazakhstan vs Andora

Grup 4

23.00 WIB: Armenia vs Makedonia



Rabu, 17 Oktober 2018

Liga A

Grup 1

01.45 WIB: Prancis vs Jerman



Liga B

Grup 1

01.45 WIB: Ukraina vs Rep. Ceko

Grup 4

01.45 WIB: Rep. Irlandia vs Wales



Liga C

Grup 3

01.45 WIB: Slovenia vs Siprus

01.45 WIB: Norwegia vs Bulgaria



Liga D

Grup 1

01.45 WIB: Latvia vs Georgia

01.45 WIB: Gibraltar vs Liechtenstein



Video: Gelaran Asian Para Games 2018 Dinilai Sukses









(KAU)