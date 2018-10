Jadwal Siaran Langsung Liga Top Eropa Malam Nanti

Jakarta: Beberapa pertandingan yang melibatkan klub top Eropa akan digelar pada malam hingga dini hari nanti WIB. Salah satunya Liverpool yang berambisi memimpin klasemen Liga Primer Inggris.



Seperti diketahui, Liverpool saat ini berada di peringkat kedua dengan 23 poin. Mereka kalah selisih gol dari Manchester City yang saat ini memuncaki klasemen dengan poin yang sama.

Pekan ini menjadi momentum The Reds untuk bisa melepas bayang-bayang City mengingat mereka hanya menjamu Cardiff City. Sementara The Citizens harus berhadapan dengan Tottenham Hotspur yang saat ini berada di posisi kelima dengan hanya tertinggal 2 angka dari City dan Liverpool.



Dari Liga Italia Serie A, ada Juventus yang akan menghadapi Empoli. Bertandang ke markas Empoli, Juve harus bisa merebut kemenangan. Sebab mereka kini hanya unggul empat poin dari Napoli. Hal itu dikarenakan pada pekan lalu Nyonya Tua hanya bermain imbang 1-1 dengan Genoa.



Melipir ke Spanyol ada Valencia yang akan bertandang ke markas Athletic Bilbao. Ini merupakan laga berat bagi Los Che yang sedang mencoba bangkit dari keterpurukan. Meski Bilbao juga sedang menjalani performa naik turun.



Misi bangkit dari keterpurukan juga dilakukan Atletico Madrid. Setelah sempat dibantai Borussia Dortmund 0-4 di Liga Champions, Diego Simeone berharap para pasukannya bisa terbangun dan meraih kemenangan ketika menjamu Real Sociedad di Wanda Metropolitano, dini hari nanti WIB.



LIGA PRIMER INGGRIS

Sabtu 27 Oktober 2018

21:00 WIB: Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton

21:00 WIB: Fulham vs AFC Bournemouth

21:00 WIB: Liverpool vs Cardiff City (MNC TV)

21:00 WIB: Southampton vs Newcastle United

21:00 WIB: Watford vs Huddersfield

23:30 WIB: Leicester City vs West Ham United (beIN Sports 1)



SERIE A ITALIA

Sabtu 27 Oktober 2018

20:00 WIB: Atalanta vs Parma

23:00 WIB: Empoli vs Juventus (beIN Sports 3)



Minggu 28 Oktober 2018

01:30 WIB: Torino vs Fiorentina (beIN Sports 1)



LA LIGA SPANYOL

Sabtu 27 Oktober 2018

02:00 WIB: Real Valladolid vs Espanyol (beIN Sports 2)

18:00 WIB: Girona vs Rayo Vallecano (beIN Sports 2)

21:15 WIB: Athletic Bilbao vs Valencia (beIN Sports 2)

23:30 WIB: Celta de Vigo vs Eibar (beIN Sports 2)

23:30 WIB: Levante vs Leganes



Minggu 28 Oktober 2018

01:45 WIB: Atletico Madrid vs Real Sociedad (beIN Sports 2)



