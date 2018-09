Jadwal Pertandingan Sepak Bola Hari Ini: London Calling dan El Clasico Indonesia!

Jakarta: Derby London yang mempertemukan West Ham United dengan Chelsea akan meramaikan Liga Primer Inggris akhir pekan ini. Yang tak kalah seru, El Clasico Indonesia antara Persib Bandung kontra Persija juga dipastikan berlangsung sengit.



Di Inggris, selain West Ham yang menjamu The Blues di Olympic Stadium pukul 19.30 WIB, juga bakal ada duel sengit, yakni Arsenal kontra Everton.

Bergeser ke Prancis, Rennes wajib mengerahkan kekuatan terbaik untuk meladeni permainan Paris Saint-Germain. Olympique Lyonnais kontra Olympique Marseille juga diprediksi akan berlangsung seru.



Bayer Leverkusen masih harus menunjukkan konsistensi ketika menjami Mainz 05 dalam lanjutan Bundesliga. Selain pertandingan tersebut, Eintracht Frankurt yang bersua RB Leipzig juga bakal jadi pembuktian pelatih Adolf Huettler.



Pindah menuju Serie A Italia, akan ada enam pertandingan yang digelar mulai 17.30 WIB sampai 1.30 dini hari nanti, salah satu yang tak boleh dilewatkan tentu saja pertarungan Frosinone menghadapi lawan kuat Juventus.



Sementara di Spanyol, Barcelona diprediksi menang mudah menghadapi Girona. Namun, sebelum itu akan ada pertarungan antara Villarreal kontra Valencia yang tak boleh terlewatkan.



Kembali ke Tanah Air, El Clasico Indonesia antara Persib Bandung kontra Persija juga dipastikan berlangsung sengit. Pertadingan itu akan digelar sore ini pukul 15.30 WIB.



Berikut jadwal lengkap pertandingan sepak bola hari ini:



Liga Primer

19.30 WIB | West Ham United vs Chelsea

22.00 WIB | Arsenal vs Everton



Ligue 1

20.00 WIB | Rennes vs PSG

22.00 WIB | Guingamp vs Bordeaux

02.00 WIB | Lyon vs Marseille



Bundesliga 1

20.30 WIB | Bayer Leverkusen vs Mainz 05

23.00 WIB | Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig



Serie A

17.30 WIB | Torino vs Napoli

20.00 WIB | Bologna vs Roma

20.00 WIB | Chievo vs Udinese

20.00 WIB | Lazio vs Genoa

23.00 WIB | AC Milan vs Atalanta

01.30 WIB | Frosinone vs Juventus



Eredivisie

17.15 WIB | Feyenoord vs FC Utrecht

19.30 WIB | Emmen vs PEC Zwolle

19.30 WIB | Groningen vs AZ Alkmar

21.45 WIB | PSV Eindhoven vs Ajax



La Liga

17.00 WIB | Levante vs Sevilla

21.15 WIB | Villarreal vs Valencia

01.00 WIB | Real Betis vs Athletic Bilbao

01.45 WIB | Barcelona vs Girona



Liga 1

15.30 WIB | PSM Makassar vs Sriwijaya FC

15.30 WIB | PSIS Semarang vs Perseru Serui

15.30 WIB | Persib Bandung vs Persija Jakarta



