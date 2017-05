jadwal Lengkap Pertandingan Hari Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah pertandingan liga top Eropa akan kembali bergulir Sabtu 13 Mei malam hingga Minggu 14 Mei dini hari nanti. Tercatat Liga Primer Inggris, Liga Serie-A Italia, La Liga Spanyol, dan Liga 1 akan melanjutkan roda kompetisinya.



Diawali dari Liga Primer Inggris yang akan memainkan lima pertandingan lanjutan pekan ke-36. Meski Chelsea telah memastikan juara musim ini, namun perebutan tiket Liga Champions dan Liga Europa di klasemen Liga Primer masih seru untuk disimak.

Salah satunya laga Manchester City kontra Leicester City di Stadion Etihad. The Citizens yang bercokol di posisi empat harus memetik kemenangan dari The Foxes jika tak ingin diancam Arsenal di tempat kelima yang menempati zona Liga Europa.Sedangkan Arsenal juga akan memainkan laga melawan Stoke City di Bet364 Stadium. Jarak poin ketat membuat hal serupa pun berlaku bagi The Gunners yang harus memang dari The Potters jika tak ingin disalip Manchester United di bawah mereka.Giornata Serie-A ke-36 akan dibuka dengan dua pertandinga menarik. Diawali laga Fiorentina kontra Lazio di Artemio Franchi yang membuat La Viola berpeluang menggagalkan Biancocelesti mentas di Eropa.Sementara pada laga lainnya, AC Milan kali ini akan ditantang tuan rumah Atalanda di Stadio Azzurri d'Italia. Rossoneri harus mewaspadai La Dea yang penampilannya sangat menjanjikan dengan tujuh laga tak terkalahkan.La Liga Spanyol pun akan melanjutkan jornada ke-36 yang akan dibuka dengan laga Espanyol kontra Valencia di RCDE Stadium. Valencia yang terseok-seok di awal musim tengah berjuang kembali ke papan atas dan harus terlebih dahulu mengatasi tatangan Espanyol.Sedangkan duel hiburan dua tim yang terdegradasi antara Osasuna kontra Granada menjadi laga kedua La Liga malam nanti. Baik Osasona dan Granada sudah dipastikan terdegradasi musim ini karena poin mereka sudah tak bisa mendongkrak posisi lagi dari dua laga tersisa.Kompetisi lokal Liga 1 pun akam memainkan tiga laga lanjutan pekan keenam. Diawali laga Sriwijaya FC melawan Barito Putera, dan dilanjutkan laga panas antara Semen Padang melawan Persib Bandung.18:30 WIB - Manchester City vs Leicester City (Live BeiN Sports 1)21:00 WIB - Bournemouth vs Burnley21:00 WIB - Middlesbrough vs Southampton21:00 WIB - Sunderland vs Swansea City23:30 WIB - Stoke City vs Arsenal (Live BeiN Sports 1)23:00 WIB - Fiorentina vs Lazio (Live Jak TV)01:45 WIB - Atalanta vs AC Milan (Live Trans7)21:00 WIB - Espanyol vs Valencia23:30 WIB - Osasuna vs Granada20:30 WIB - Bayer Leverkusen vs Koln20:30 WIB - Schalke vs Hamburg SV20:30 WIB - Mainz vs Eintracht Frankfurt20:30 WIB - Wolfsburg vs Borussia M'Gladbach20:30 WIB - Augsburg vs Borussia Dortmund20:30 WIB - Werder Bremen vs Hoffenheim20:30 WIB - Darmstadt vs Herta Berlin20:30 WIB - Freiburg vs Ingolstadt20:30 WIB - RB Leipzig vs Bayern Muenchen15:00 WIB - Sriwijaya FC vs Barito Putera (Live TVOne)18:30 WIB - Semen Padang vs Persib Bandung (Live TVOne)18:30 WIB - Perseru Serui vs Persela Lamongan (TVOne)(REN)