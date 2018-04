City Terancam di Wembley, Menanti Kejutan dari Valencia

Manchester City kembali berharap gelar juara bisa mereka dapatkan saat berkunjung ke Stadion Wembley, menghadapi tuan rumah Tottenham Hotspur, Sabtu (14/4) atau Minggu dinihari WIB. "The Citizens" gagal meraih gelar juara kelimanya atau yang ketiga di era modern Liga Primer Inggris, setelah dikalahkan Manchester United 3-2 pekan lalu di Etihad. Pasukan Pep Guardiola memang berambisi untuk secepatnya menuntaskan pencapaian tertinggi merebut trofi di Liga Primer Inggris musim ini. Hanya saja ambisi mereka bukan tak mungkin tertunda lagi mengingat Spurs sulit ditaklukan di Wembley.



Performa menurun yang terjadi pada Manchester City di tiga laga terakhir di semua kompetisi, ketika Vincent Kompany dan kawan-kawan menuai tiga kekalahan beruntun, dua diantaranya dari Liverpool di babak perempat final Liga Champions, menjadi alarm bagi Pep Guardiola dan timnya bahwa Spurs bisa meneruskan penderitaan City saat bermain di Wembley. Apalagi Spurs dalam kondisi terbaik setelah mencetak serangkaian kemenangan penting di Liga Primer termasuk memukul Chelsea di Stamford Bridge serta Stoke City di Bet365, menggambarkan tim asuhan Maurico Pochettino ini dalam tingkat kepercayaan tinggi.

Jika ingin menghadirkan kemenangan melawan Spurs, maka semua pemain City sudah harus membuang jauh dan melupakan kegagalan mereka di Liga Champions dan kekalahan menyakitkan atas Manchester United. City harus fokus, bermain dengan gaya dan karakter mereka yang seakan hilang. Bila City mampu bermain seperti saat mereka menjinakan Spurs dengan empat gol di Etihad, mereka bisa menikmati hasil positif. City pasti akan menyerang seperti biasanya dengan permainan terbuka lewat pola 4-3-3. Ini jadi pertandingan menarik, karena Spurs juga akan bermain dengan gaya yang sama lewat pola 4-2-3-1 yang berkembang jadi 4-3-3.

Leroy Sane dan Raheem Sterling tetap akan jadi tumpuan harapan di dua sisi sayap. Kini tergantung Pep apakah ia akan memainkan Gabriel Jesus atau Sergio Aguero sebagai striker. Kekuatan lini serang City pasti akan mendapat perhatian dari lini bertahan Spurs dengan Jan Vertonghen, Davinson Sanchez serta dua bek sayap Danny Rose dan Sergi Aurier atau bahkan memainkan Trippier dan Ben Davis aecara bergantian. Sementara lini belakang City yang terlihat keropos dalam tiga laga terakhir, harus dibenahi Pep saat jumpa Spurs. Harry Kane, ditopang Dele Alli, Son Heung-Min dan Christian Eriksen, bakal jadi momok yang menakutkan. Pasar taruhan tidak berani menjagokan salah satu tim dan memilih netral dengan 0:0. Kecenderungan hasil imbang memang sangat tinggi dalam laga ini, tapi bagi Anda yang berani bermain City silahkan saja. Saya juga melihat City berpotensi menang tipis.



Manchester United ingin meneruskan performa terbaiknya yang menang dalam lima laga beruntun di Liga Primer musim ini. Jose Mourinho dan tim asuhannya berada dalam periode terbaiknya saat ini, dan akan menyamakan pencapaian enam kali menang beruntun seperti yang pernah diraih Mou pada Desember 2016 sampai Januari 2017. Antonio Valencia dan kawan-kawan akan menjamu tim papan bawah yang hampir pasti terdegradasi West Bromwich Albion di Old Trafford. Ditinjau dari semua aspek, laga ini akan jadi milik sepenuhnya untuk "Setan Merah". Mereka bahkan bisa berpesta gol di depan publiknya. Lihatlah bagaimana bursa di pasar taruhan menempatkan Manchester United dengan memberi voor sampai dua bola (0:2). Jangan ragu untuk memilih Manchester United untuk menang dengan selisih di atas dua gol. Saya menjagokan MU dengan persentase 70-30.

Hal yang sama juga akan terjadi di Anfield saat "The Reds" menerima lawatan Bournemouth. Liverpool mencetak 12 gol dan hanya kemasukan 2 gol dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Mereka begitu haus gol terutama tiga trio lini serangnya Mohamed Salah, Roberto Firmino dan Sadio Mane yang total telah menggemas 52 gol. Bournemouth pasti akan jadi sasaran berikutnya bagi Liverpool untuk mendulang tiga angka. Jika melihat dari hasil pertemuan pertama 17 Desember 2017 di mana Liverpool menang telak 4-0, maka tak ada alasan buat pasukan Juergen Klopp untuk tidak memenangkan duel ini. Tapi Liverpool tetap harus mewaspadai serangan balik Bournemouth, apalagi Jordan Ibe dan kawan-kawan belum kalah dalam tiga laga terakhir. Pasar taruhan menjagokan Liverpool dengan 0: 1 1/2. Liverpool harus menang dengan dua gol untuk menang full. Seri atau hanya menang 1-0, 2-1, Bournemouth menang di pasar taruhan. Saya tetap yakin Jordan Henderson dan kawan-kawan menang minimal dengan selisih dua gol. Persentasenya 60-40.Di kompetisi La Liga Spanyol, FC Barcelona yang baru saja terhempas di perempat final Liga Champions, sudah harus mengalihkan konsentrasi untuk meraih gelar juara musim ini di kompetisi domestik. Unggul sebelas angka dari peringkat kedua Atletico Madrid, dengan masih menyisakan tujuh laga, posisi "Los Blaugrana" sebenarnya aman. Namun laga melawan Valencia jauh lebih penting untuk memuluskan langkah mereka ke mimbar juara La Liga musim ini.Tidak mudah mengalahkan Valencia yang kini berada di peringkat ketiga klasemen. Simone Zaza dan kawan-kawan mencetak lima kemenangan beruntun dengan menghasilkan sembilan gol dan hanya satu kali gawang mereka kebobolan. Diantara lima kemenangan itu, empat kali tim asuhan Marcelino itu clean sheet alias tidak kebobolan. Jika tak hati-hati Valencia bisa mengejutkan di Camp Nou. Namun dari statistik lima pertemuan terakhir kedua tim, Barcelona tidak pernah kalah dari Valencia. Memang pertandingan pertama Barcelona tertahan 1-1 di kandang Valencia, tetapi bermain di Camp Nou sepertinya Andres Iniesta dan kawan-kawan sulit ditaklukan. Bursa di pasar taruhan Barcelona melepas 0: 1 3/4 pada Valencia. Kelihatan terlalu tinggi walau ini terbilang wajar karena Barcelona main di kandang. Barcelona harus menang dua gol dan paling enak selisih tiga gol. Untuk main Valencia masih bisa. Saya memberi persentase 55-45 untuk Barcelona.Real Madrid yang berada diperingkat keempat dituntut harus menang jika ingin menyalip Valencia. Bila Valencia kalah dari Barcelona dan Real Madrid menang atas Malaga, posisi ketiga berada dalam genggaman Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Madrid dan Valencia hanya berselisih satu poin di klasemen sementara La Liga. Untuk merebut tiga poin, rasanya tak akan sulit bagi tim asuhan Zinedine Zidane. Apalagi Malaga kini terdampar di urutan paling bawah peringkat 20. "Los Blancos" akan mendominasi jalannya pertandingan dan bukan tidak mungkin mereka pesta gol di gawang Malaga. Pasar taruhan menjagokan Madrid dengan memberi voor balik pada Malaga dengan 1 1/2:0. Bermain Madrid lebih menyenangkan dan anda harus berani. Persentase kemenangan Madrid adalah 60-40 yang bisa bergeser ke 70-30.Di Seri A Italia, Napoli dituntut menang jika ingin terus memberi tekanan pada Juventus yang tengah memimpin klasemen. Napoli hanya berselisih empat poin dari Juventus, dan jika Lorenzo Insigne bersama kawan-kawan mampu mendulang tiga angka, mereka berada dalam persaingan sengit bersama "Si Nyonya Tua" Juventus. Masalahnya bagi Napoli, mereka harus keluar kandang untuk memainkan laga berat melawan AC Milan di Stadion San Siro. Tak mudah memukul Milan, apalagi tim asuhan Rino Gatusso juga punya kepentingan mesti menang lawan Napoli, agar mereka bisa meneror tim sekotanya Inter Milan. Milan yang kini berada diperingkat keenam, tertinggal tujuh angka dari Inter yang ada diperingkat kelima. Milan pasti akan habis-habisan untuk meraih kemenangan, karena jika kalah dari Napoli posisi Milan semakin sulit menyalip Inter. Bahkan Fiorentina yang hanya terpaut dua angka di belakang Milan, bisa menggeser Milan seandainya "La Viola" menang atas SPAL. Napoli dijagokan pasar taruhan dengan voor balik 3/4 : 0 terhadap Milan. Pegang Milan saja, karena peluang menang ada di Milan. Persentase 55-45 untuk Milan.Satu laga lainnya di Seri A yang tak kalah menarik adalah pertemuan antara dua tim sekota dalam "derby Roma" antara Lazio versus AS Roma. Kedua tim ini sama-sama ingin mengamankan posisinya untuk langsung lolos ke Liga Champions musim depan. Lazio berada di peringkat ketiga dan hanya unggul selisih gol yang lebih baik dari Roma, walau keduanya punya nilai sama 60. Untuk itulah duel mereka akan menjadi laga yang bakal panas sepanjang 90 menit. Roma yang saat ini lolos ke babak semi final Liga Champions, tentunya ingin membuktikan bahwa mereka adalah penguasa di ibu kota Italia dan memiliki peluang memukul Lazio. Daniele De Rossi akan mengambil keuntungan dari mental anak-anak Lazio yang terpukul akibat tersingkir secara menyakitkan di perempat final Liga Europa melawan Salzburg. Dengan kondisi yang kondusif pasca kemenangan mengesankan atas Barcelona di leg kedua perempat final Liga Champions, peluang Roma untuk menang sangat terbuka. Namun pasar taruhan di Asia maupun di Eropa tidak berani menjagokan salah satu diantara Lazio atau Roma. Angkanya 0:0 dan kecenderungan imbang diperkirakan sangat tinggi. Tapi saya lebih menjagokan Roma dengan persentase 55-45.Southampton vs Chelsea 45-55Burnley vs Leicester 55-45Crystal Palace vs Brighton 55-45Huddersfield vs Watford 50-50Swansea vs Everton 50-50Liverpool vs Bournemouth 70-30Tottenham vs Manchester City 45-55Newcastle vs Arsenal 45-55Manchester United vs West Bromwich 70-30West Ham vs Stoke City 55-45Girona vs Betis 55-45Sevilla vs Villarreal 55-45Barcelona vs Valencia 55-45Las Palmas vs Sociedad 55-45Leganes vs Celta Vigo 50-50Bilbao vs La Coruna 60-40Eibar vs Alaves 60-40Atletico vs Levante 60-40Getafe vs Espanyol 55-45Malaga vs Real Madrid 30-70Cagliari vs Udinese 45-55Chievo vs Torino 45-55Genoa vs Crotone 60-40Atalanta vs Inter Milan 45-55Fiorentina vs SPAL 60-40AC Milan vs Napoli 55-45Bologna vs Verona 60-40Sassuolo vs Benevento 60-40Juventus vs Sampdoria 60-40Lazio vs Roma 45-55(KAU)