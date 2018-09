Jadwal Pertandingan Liga Europa Malam hingga Dini Hari Nanti

Jakarta: Gelaran Liga Champions pekan pertama telah rampung digelar, kini giliran Liga Europa yang akan menghiasi malam pencinta sepak bola seluruh dunia. Sejumlah klub besar turun ambil bagian pada pertandingan yang akan dihelat pada Kamis 20 September dan Jumat 21 September dini hari WIB.



Dari jadwal yang sudah dirilis, ada 24 pertandingan yang akan digelar. Termasuk beberapa tim unggulan juga akan berjuang di Liga Europa.

Wakil Inggris, Arsenal yang tergabung di Grup E akan menjamu wakil Ukraina, Vorskia. Pertandingan nanti merupakan laga perdana The Gunners bersama pelatih baru Unai Emery di pentas Liga Europa.



Pertandingan tak kalah sengit juga tersaji antara Paok kontra Chelsea. Kedua tim yang sama-sama menempati Grup L akan bertanding di Stadion Toumbas.



Wakil Italia, Lazio akan menjamu utusan Yunani, Apollon Smyrnis Regu. Pertandingan tersebut dijadwalkan dimulai pukul 23:55 WIB malam. Sementara itu, AC Milan akan berhadapan dengan wakil Luksemburg, F91 Dudelange.



Berikut jadwal lengkap matchday pertama fase grup Liga Europa musim 2018 --2019:



Grup A:



AEK Larnaca vs Zurich (02.00 WIB)



Ludogorets Razgrad vs Bayer Leverkusen (02:00 WIB)



Grup B:



RB Leipzig vs Red Bull Salzburg (02:00 WIB)



Celtic vs Rosenborg (02:00 WIB)



Grup C:



Slavia Praha vs Bordeaux (02:00 WIB)



Kopenhagen vs Zenit St. Petersburg (02:00 WIB)



Grup D:



Spartak Trnava vs Anderlecht (02:00 WIB)



Dinamo Zagreb vs Fenerbahce (02:00 WIB)



Grup E:



Sporting Lisbon vs Qarabag ( 02.00 WIB)



Arsenal vs Vorskla (02.00 WIB)



Grup F:



F91 Dudelange vs AC Milan (02.00 WIB)



Olympiakos Piraeus vs Real Betis ( 02.00 WIB)



Grup G:



Villarreal vs Rangers ( 02.00 WIB)



Rapid Wina vs Spartak Moskwa (23.55 WIB)



Grup H:



Marseille vs Eintracht Frankfurt (23.55 WIB)



Lazio vs Apollon (23.55 WIB)



Grup I:



Besiktas vs Sarpsborg 08 (23.55 WIB)



Genk vs Malmo (23.55 WIB)



Grup J:



Sevilla vs Standard Liege (23.55 WIB)



Akhisar Belediyespor vs Krasnodar (23.55 WIB)



Grup K:



Stade Rennais vs Jablonec nad Nisou 97 (23.55 WIB)



Dynamo Kiev vs Astana (23.55 WIB)



Grup L:



PAOK vs Chelsea (23.55 WIB)



