Jadwal Siaran Langsung Derby Manchester dan Milan vs Juventus

Jakarta: Dua partai besar akan tersaji pada dini hari nanti. Kedua pertandingan tersebut adalah Manchester City yang akan menjamu Manchester United dan AC Milan yang bakal kedatangan Juventus.



Derby Manchester ke-176 akan berlangsung di Etihad Stadium. Kedua klub punya modal bagus untuk menghadapi laga pekan ke-12 ini.

City yang berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris pada tengah pekan lalu berhasil menggasak Shakhtar Donetsk pada pekan keempat Liga Champions. Tak tanggung-tanggung, The Citizens mengalahkan wakil Ukraina itu dengan skor 6-0.



Sementara United yang sempat memiliki penampilan labil pada awal musim, mulai menemukan ritme permainan mereka. Terbukti dalam tiga pertandingan terakhir di semua ajang, Setan Merah selalu meraih kemenangan. Termasuk mempermalukan Juventus pada lanjutan Liga Champions 2018-2019dengan skor 2-1.



Pertarungan besar juga terjadi di Liga Italia Serie-A. Juventus akan bertandang ke San Siro, markas AC Milan pada pekan ke-12 ini.



Meski datang sebagai capolista, Juve sempat memiliki modal yang kurang baik. Mereka baru saja menelan kekalahan atas MU di kandang sendiri.



Senada dengan Juve, Milan juga punya kendala dalam urusan kebugaran pemain. Salah satunya kondisi Gonzalo Higuain yang belum benar-benar fit pada laga ini. Selain Higuain, Rossoneri juga terancam kehilangan peran Patrick Cutrone di lini depan.



Berikut jadwal siaran langsung Liga Top Eropa malam hingga dini hari nanti:

Minggu 11 November

19 : 00 WIB: Liverpool vs Fulham (beIN Sports 1 LIVE)

21 : 15 WIB: Chelsea vs Everton (beIN Sports 1 LIVE)

23 : 30 WIB: Arsenal vs Wolverhampton (beIN Sports 3 LIVE)

23 : 30 WIB: Manchester City vs Manchester United (beIN Sports 1 & RCTI LIVE)



Minggu 11 November

18 : 30 WIB: Atalanta vs Inter Milan (beIN Sports 3 LIVE)

21 : 00 WIB: Chievo vs Bologna

21 : 00 WIB: Empoli vs Udinese

21 : 00 WIB: Roma vs Sampdoria (beIN Sports 3 LIVE)



Senin 12 November

00 : 00 WIB: Sassuolo vs Lazio

02 : 30 WIB: Milan vs Juventus (beIN Sports 3 LIVE)



Minggu 11 November

18 : 00 WIB: Deportivo Alaves vs Huesca (beIN Sports 2 LIVE)

22 : 15 WIB: Barcelona vs Real Betis (beIN Sports 2 LIVE)



Senin 12 November

00 : 30 WIB: Rayo Vallecano vs Villarreal (beIN Sports 2 LIVE)

00 : 30 WIB: Sevilla vs Espanyol (beIN Sports 2 LIVE)

02 : 45 WIB: Celta Vigo vs Real Madrid (beIN Sports 2 & SCTV LIVE)



Kalah dari Singapura, Timnas Harus Maksimalkan Laga Sisa











(FIR)