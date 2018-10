Tampil Dominan, Arsenal Kesulitan Tembus Gawang Sporting

Lisbon: Arsenal tampil kurang memuaskan saat bertandang ke markas Sporting CP pada laga ketiga penyisihan Grup E Liga Europa 2018--2019, Kamis 25 Oktober. Meski mampu mendominasi penguasaan bola, The Gunners kesulitan membobol gawang tim tamu dan harus puas bermain imbang tanpa gol di babak pertama.



Statistik mencatat Arsenal mampu bermain dengan penguasaan bola sebanyak 66 persen. Bahkan, The Gunners juga tampil lebih tajam ketimbang Sporting yang berstatus tim tuan rumah.

Tercatat, tim besutan Unai Emery itu hanya menciptakan dua tembakan on target dari lima peluang yang diciptakan. Sedangkan Sporting tidak mampu menciptakan peluang on target dari lima tembakan sepanjang babak pertama.



Baca: Di Maria Selamatkan PSG dari Kekalahan atas Napoli



Laga berjalan alot pada awal babak pertama. Kedua tim belum menciptakan ancaman berarti.



Ancaman baru tercipta pada menit ke-16. Saat itu, Sporting mendapatkan peluang melalui Bruno Fernandes. Tetapi, tembakannya masih melebar dari gawang.



Arsenal mencoba merespons. Pada menit ke-23, The Gunners menciptakan peluang melalui Henrikh Mkhitaryan yang melepaskan tembakan. Namun, bola masih bisa ditangkap kiper Sporting Renan Ribeiro.



Baca: Guardiola Tutup Pintu untuk Klub Liga Primer Inggris Lainnya



Giliran winger Sporting Nani mengancam Arsenal. Pada menit ke-32, ia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Namun, tembakannya masih terlalu kencang ke atas gawang.



Arsenal mencoba untuk meningkatkan tempo permainan. Beberapa peluang mereka ciptakan melalui Pierre-Emerick Aubameyang. Namun, belum ada berbuah maksimal.



Hingga turun minum, kedua tim tidak mampu mencetak gol. Skor 0-0 bertahan.





Susunan pemain kedua tim:



Sporting CP: Renan Ribeiro; Stefan Ristovski, Andre Pinto, Sebastian Coates, Marcos Acuna; Rodrigo Battaglia, Radosav Petrovic, Nemanja Gudelj; Nani, Fredy Montero, Bruno Fernandes.



Arsenal: Bernd Leno; Stephan Lichtsteiner, Sokratis Papastathopoulos, Rob Holding, Granit Xhaka; Mohamed Elneny, Matteo Guendouzi; Henrikh Mkhitaryan, Aaron Ramsey, Danny Welbeck; Pierre-Emerick Aubameyang.





Video: Witan Sulaeman, Sang Pembeda yang Jadi Penentu











(ACF)