PREDIKSI ROPAN: Liga Primer, La Liga dan Serie A Akhir Pekan Ini

KOMPETISI Liga Primer Inggris, La Liga Spanyol dan Serie A Italia akhir pekan ini serentak akan memainkan pertandingan lanjutan setelah tim terbaik di tiga negara tadi menyelesaikan leg 1 babak 16 besar Liga Champions tengah pekan ini kemarin.



Manchester United, Chelsea, Liverpool bertarung untuk memperebutkan posisi kedua di klasemen Liga Primer. Sementara Barcelona ingin terus berlari di papan atas guna menghindari kejaran Atletico Madrid di La Liga. Di sisi lain Real Madrid mencoba bangkit dan memgamankan posisinya di tiga besar. Adapun, Juventus dan AS Roma terus mengintip posisi Napoli sebagai pemuncak klasemen Serie A sambil berharap tim dari selatan Italia itu tergelincir.

LIGA PRIMER INGGRIS

Di Pekan ke-28 Liga Primer Inggris, semua mata akan tertuju ke Old Trafford ketika "The Red Devils" Manchester United akan terlibat dalam duel seru menghadapi "The Blues" Chelsea, Sabtu 24 Februari.



Manchester United harus bisa mengalahkan Chelsea jika ingin bertahan di posisi kedua klasemen sementara. Hanya dengan kemenangan, pasukan Jose Mourinho tersebut terhindar dari ancaman kudeta Liverpool.



Seandainya Paul Pogba dan kawan-kawan kalah, maka kemungkinan besar peringkat kedua akan diambil alih Liverpool yang dalam pertandingan bersamaan jumpa West Ham United di Anfield. Dengan hanya selisih dua poin, Manchester United memang berada dalam tekanan luar biasa.



Chelsea bukanlah lawan ringan. Tak mustahil MU akan mendapatkan mimpi buruk di Old Trafford, karena Chelsea juga ingin bersaing bersama Liverpool untuk membidik tempat kedua. Tim asuhan Antonio Conte akan memiliki nilai sama dengan MU jika menang di Old Trafford. Situasi dan kondisi ini yang membuat pertemuan MU versus Chelsea bakal berlangsung sengit dalam upaya masing-masing tim membidik tiga poin.



Dalam duel pertama musim ini di Stamford Bridge, Chelsea menang 1-0 atas MU melalui gol Alvaro Morata. Jika melihat enam laga terakhir duel antara keduanya, MU hanya menang sekali atas Chelsea pada 16 April 2017 dengan 2-0. Sisanya Chelsea menang dua kali dan dua imbang. Kemenangan musim lalu di Old Trafford jadi modal MU untuk bisa mengulang kembali momen yang mereka dapatkan.Kedua tim baru saja menyelesaikan laga di leg pertama 16 Besar Liga Champions dengan hasil imbang. Chelsea tertahan oleh Baecelona 1-1 di kandangnya, sementara MU juga hanya bisa memaksakan hasil imbang tanpa gol saat bermain di kandang Sevilla. Keduanya harus melupakan kejadian di Liga Champions dan memusatkan perhatian di Liga Primer.MU hanya kalah sekali di kandang musim ini dan mencatat 10 kemenangan dengan dua kali seri. Dari 13 laga di Old Trafford, gawang David De Gea tidak kebobolan 10 kali dan MU meraih 32 poin di depan pendukungnya. Sedangkan Chelsea dari total enam kekalahannya, tiga diantaranya kalah saat tandang, tiga imbang dan tujuh kali menang. Chelsea mendapatkan 24 poin ketika tandang dengan lima kali clean sheet.Dari statistik yang ada, baik MU maupun Chelsea sama-sama sangat kuat dalam memproses lahirnya gol di menit 75-90 dengan persentase MU 29 persen serta Chelsea 24 persen. Pasar taruhan di William Hill London mengunggulkan MU dengan 0:1/2. Duel ini cenderung berakhir imbang. Tapi MU masih punya peluang menang dengan skor tipis.Di Anfield, "The Reds" Liverpool bakal kembali meraih tiga poin saat Tim asuhan Juergen Klopp menerima kedatangan klub dari London, West Ham United. Suasana kondusif yang ada di tubuh Liverpool setelah melakoni dua laga dengan clean sheet baik menghadapi Southampton (2-0) dan Porto (5-0) di Liga Champions, membuat Roberto Firmino dan kawan-kawan berada dalam tingkat kepercayaan diri tinggi.Duel pertama di kandang West Ham, diselesaikan Liverpool dengan kemenangan telak 4-1 awal November tahun lalu. Liverpool tak kalah dalam empat laga terakhirnya di semua kompetisi, sedangkan West Ham hanya menang sekali dalam lima laga terakhirnya.Liverpool juga terlihat begitu perkasa jika berhadapan dengan West Ham. Tiga pertemuan terakhir keduanya, semua dimenangkan Jordan Henderson dan kawan-kawan, dengan mencetak 10 gol dan kemasukan 3 gol. West Ham yang kini berada diperingkat 12, menghadapi misi sulit di Anfield, mengingat Liverpool tidak terkalahkan musim ini jika main di kandangnya.Dalam 13 partai di Anfield, Liverpool mencatat 7 kemenangan, 6 imbang dengan mencetak gol 27 dan hanya kemasukan 9 gol. Liverpool mendapatkan 27 poin di kandangnya dengan 7 clean sheet dari total 11 clean sheet yang diperoleh mereka musim ini setelah memainkan 27 laga.West Ham juga lemah saat menjalani laga tandang, dengan 7 kekalahan dan hanya 2 kali menang dalam 13 pertandingan away mereka. Gawang Joe Hart juga kebobolan 29 kali dan hanya memasukan 18 gol ketika tandang. Situasi ini yang bikin mereka sulit menang di Anfield.Bursa taruhan menempatkan Liverpool dengan 0:1 3/4. Artinya Liverpool bisa menang dengan selisih dua gol dan ini wajar bila melihat performa mereka dengan trio lini serang dalam diri Mohamed Salah, Sadio Mane dan Roberto Firmino.Real Madrid akan melakoni laga tandang di Santiago Bernabeu melawan Tamunya Deportivo Alaves. Tampaknya Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan terlalu kuat untuk lawannya. Madrid mencetak 18 gol dalam lima laga terakhirnya di semua kompetisi.Duel pertama di kandang Alaves, Madrid menang 3-1. Bahkan dalam tujuh pertemuan keduanya, Madrid tak pernah kalah dan tidak pernah main imbang dengan Alaves. Namun yang perlu diwaspadai Sergio Ramos dan kawan-kawan, karena Alaves menunjukkan grafik bagus di lima laga terakhirnya di La Liga.Tim yang berada di peringkat ke-15 tersebut mencatat empat kemenangan dan hanya sekali kalah dari Barcelona. Madrid juga harus berhati-hati karena rekor kandang mereka ternoda dengan tiga kekalahan dalam 12 laga dengan meraih 7 kemenangan dan dua seri. Madrid hanya mencatat empat clean sheet di Bernabeu.Namun bursa taruhan tetap yakin dengan Madrid dan memberi voor 0:2 1/4. Angka ini menunjukan Madrid akan menang dengan selisih dua gol bahkan tiga gol.Sementara pimpinan klasemen La Liga, Barcelona juga akan bermain di Camp Nou yang jadi markasnya melawan Girona. Tiga pertemuan terakhir keduanya semua dimenangkan Barcelona. Musim ini di kandang lawan, Barcelona memukul Girona 3-0.Dengan statusnya tidak terkalahkan dalam 24 pertandingan, dan mencetak 62 gol serta hanya kebobolan 11 kali, Barcelona diperkirakan akan dengan mudah meraih tiga poin di depan pendukungnya.Tak ada yang meragukan Barcelona, termasuk pasar merespon dengan menjagokan Barcelona 0:2 1/4. Lionel Messi dan kawan-kawan akan menjungkalkan Girona dengan keunggulan dua atau tiga gol.Pertarungan Sevilla vs Atletico Madrid juga bakal ramai. Sevilla tidak kalah dalam empat pertandingan terakhir, sedangkan Atletico juga tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhir di semua kompetisi.Di La Liga musim ini, Atletico memukul Sevilla 2-0, tapi di Copa Del Rey, Sevilla menyingkirkan Atletico dalam dua kali pertemuan. Atletico yang berada di peringkat kedua tidak ingin kalah, apalagi melihat rekor tandang mereka yang bagus dan hanya sekali tumbang, membuat tim asuhan Diego Simeone tersebut yakin bisa mengatasi Sevilla. Pasar merspon duel ini dengan voor balik 0:1/4 untuk Atletico. Dalam posisi sebagai tuan rumah, masih bisa pegang Sevilla.Di Serie A Liga Italia, sorotan terruju pada duel AS Roma melawan AC Milan. inilah "Big Match" yang dinanti, sekaligus kita ingin melihat sejauh mana kebangkitan Milan di bawah asuhan Gennaro Gattuso.Roma sangat menyukai pertemuan ini, karena Danielle De Rossi dan kawan-kawan tidak pernah kalah jika jumpa Milan dalam lima peeremuan terakhir mereka. Empat kali Roma menang dan sekali imbang melawan Milan. Bahkan, dalam pertandingan pertama musim ini di San Siro, Roma mempermalukan Milan dengan kemenangan 2-0.Namun suasananya menjadi lain saat Milan kini dipegang Gattuso. Milan tidak kalah dalam lima partai terakhir mereka di semua kompetisi, termasuk menyingkirkan Ludogorets di Liga Europa.Roma sejauh ini kalah empat kali di kandang, sedangkan Milan kalah 5 kali saat tandang musim ini. Roma yang berada di peringkat tiga, dijagokan dengan 0:1/4. Kemungkinan Roma menang sangat terbuka di stadion Olimpico Roma.Leicester vs Stoke 55-45Bournemouth vs Newcastle 55-45Brighton vs Swansea 50-50Burnley vs Southampton 55-45West Bromwich vs Huddersdield 55-45Watford vs Everton 50-50Crystal Palace vs Tottenham 40-60Deportivo La Coruna vs Espanyol 50-50Celta Vigo vs Eibar 55-45Villareal vs Getafe 60-40Athletic Bilbao vs Malaga 55-45Valencia vs Real Sociedad 60-40Sevilla vs Atletico Madrid 55-45Levante vs Real Betis 50-50Bologna vs Genoa 50-50Inter Milan vs Benevento 60-40Crotone vs SPAL 55-45Fiorentina vs Chievo 60-40Sassuolo vs Lazio 45-55Verona vs Torino 45-55Sampdoria vs Udinese 55-45Juventus vs Atalanta 70-30Cagliari vs Napoli 40-60(ACF)