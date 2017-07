Jadwal Pertandingan Sepak Bola Hari Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah pertandingan sepak bola menarik tersaji pada Sabtu 29 Juli. Beberapa tim di antaranya akan berduel di turnamen pramusim dan ada juga yang bertarung dalam laga uji coba.



Laga antara Chelsea kontra Inter Milan menjadi salah satu duel menarik nanti. Kedua tim akan bertarung dalam lanjutan turnamen pramusim bertajuk International Champions Cup 2017 di zona Singapura. Ini menjadi laga kedua bagi Chelsea dan Inter di ICC Singapura.

Kedua tim sebelumnya meraih hasil yang berbeda di laga pertama. Chelsea harus menelan kekalahan dari Bayern Muenchen dengan skor 2-3. Sedangkan Inter sukses meraih kemenangan saat menghadapi Muenchen dengan skor 2-0.Laga tak kalah menarik akan tersaji di kota London, Inggris. Terdapat empat tim akan bertarung di turnamen pramusim bertajuk Emirates Cup 2017. Di antaranya adalah RB Leipzig, Sevilla, Arsenal, dan Benfica.Leipzig kontra Sevilla menjadi laga pembuka di Emirates Cup. Kemudian, laga kedua dimainkan tuan rumah, Arsenal yang akan menghadapi Benfica.Sementara itu, sejumlah pertandingan di Liga 1 Indonesia 2017 juga siap menghibur para pencinta sepak bola Tanah Air pada sore nanti. Di antaranya adalah Madura United kontra PSM Makassar, Perseru Serui kontra Persib Bandung, dan Persija Jakarta kontra Bhayangkara FC.15:00 WIB: Madura United vs PSM Makassar (live TVOne)15:00 WIB: Perseru Serui vs Persib Bandung18.30 WIB: Persija Jakarta vs Bhayangkara FC (live TVOne)20:00 WIB: RB Leipzig vs Sevilla22:20 WIB: Arsenal vs Benfica18.35 WIB: Chelsea vs Inter Milan23:00 WIB: Hertha Berlin vs Liverpool02:00 WIB: AS Monaco vs Paris Saint-Germain (live BeIN Sports 3)(PAT)