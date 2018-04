Mantan Pemain AC Milan dan Chelsea Meninggal Dunia

London: Kabar duka datang dari Inggris. Eks gelandang sentral timnas Inggris, Chelsea, dan AC Milan, Ray Wilkins meninggal dunia akibat gagal jantung.



Wilkins sudah dirawat di rumah sakit sejak sepekan terakhir di London. Menurut laporan dari BBC, kepala pria yang sempat membela Manchester United itu terbentur saat terjatuh karena jantungnya berhenti berdetak.

Ungkapan duka langsung keluar dari beberapa pihak, termasuk tentu saja Chelsea, klub profesional pertamanya. "Beristirahat dalam damai, Ray, engkau akan sangat dirindukan," tulisnya di akun Twitter ofisial.



Selain di Inggris, Wilkins juga pernah mengecap rumput Serie A Italia. Ia sempat menghabiskan tiga tahun karier bersama AC Milan, mulai dari tahun 1984 sampai 1987.



Pengoleksi 84 caps bersama The Three Lions itu meninggalkan dua anak dan delapan cucu. Setelah pensiun, ia sempat menjajal peruntungan sebagai manajer dan asisten pelatih di Queens Park Rangers, Fulham, dan Chelsea.



"Dengan berat hati dan kesedihan mendalam, kami sampaikan bahwa Raymond Colin Wilkins meninggal pagi hari ini. Kami mohon agar diberikan privasi sampai situasi lebih tenang," ungkap keluarga Wilkins.



