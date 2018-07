Jadwal Final dan Perebutan Tempat Ke-3 Piala AFF U-19 2018

Jakarta: Piala AFF U-19 2018 akan menjalani hari terakhir penyelenggaraan. Di mana ada dua pertandingan yang dihelat. Kedua pertandingan tersebut adalah, perebutan tempat ketiga dan partai final.



Di perebutan tempat ketiga, ada Indonesia yang akan kembali berjumpa rival mereka di grup A, Thailand. Ini akan menjadi laga penghibur bagi kedua tim setelah sama-sama mengalami kekalahan pada semifinal.

Meraih posisi ketiga di turnamen yang digelar di kandang sendiri, diharapkan bisa menjadi gelar pelipur lara skuat asuhan Indra Sjafri, setelah dikalahkan Malaysia dalam drama adu penalti lalu.



Jika bisa mengalahkan Thailand, Timnas juga sekaligus mengulangi pencapaian gelaran tahun lalu, di mana Garuda Nusantara menyudahi Piala AFF U-19 dengan finis di posisi ketiga, usai mengalahkan Myanmar dengan skor 7-1.



Meskipun, Thailand bukan lawan yang mudah buat Nurhidayat dkk, mengingat pada fase grup lalu Timnas U-19 juga takluk 1-2 oleh The War Elephant. Laga ini akan kick off pada pukul 15.30 WIB.



Setelah laga tersebut, Piala AFF akan menggelar partai pamungkas. Malaysia kembali menjadi finalis mengulangi pencapaian tahun lalu, meski pada waktu itu mereka dikalahkan Thailand 0-2 di final.



Pada final kali ini pasukan muda Harimau Malaya akan menghadapi Myanmar. Ini merupakan laga kedua bagi Malaysia dan Myanmar, setelah pada fase grup B, Malaysia menang atas Myanmar dengan skor tipis 1-0.



Jadwal Final dan Perebutan Tempat Ketiga:

Perebutan Tempat Tiga: Thailand U-19 vs Indonesia U-19 (Kick off 15:30 WIB) LIVE Indosiar



Final: Myanmar U-19 vs Malaysia U-19 (19:00 WIB)



(FIR)