Hasil Lengkap Liga Top Eropa Malam Hingga Dini Hari Tadi

Jakarta: Sejumlah pertandingan Liga Top Eropa pada Sabtu 7 April malam hari hingga Minggu 8 April dini hari tadi telah rampung digelar. Sebanyak empat tim besar berhasil meraih kemenangan.



Salah satunya adalah Manchester United. Dalam pekan ke-33 Liga Primer Inggris, Red Devils sukses meraih kemenangan atas rival sekota mereka, Manchester City dengan skor tipis 3-2 di Stadion Etihad.

Hasil ini tentu terasa pahit bagi City. Sebab, mereka harus menunda pesta mereka dalam meraih gelar Liga Primer Inggris musim ini.



Sementara itu, kemenangan atas City membuat United berhasil mengamankan posisi mereka di peringkat kedua klasemen sementara dengan mengoleksi 71 poin. Mereka unggul empat poin dari Liverpool yang berada di peringkat ketiga dan Tottenham Hotspur yang berada di peringkat keempat.



Baca: Comeback Dramatis MU Tunda Pesta Juara Man City



Kemenangan juga dirasakan tim Inggris lainnya, Tottenham Hotspur. Tim besutan Mauricio Pochettino itu sukses meraih angka penuh usai meraih kemenangan di markas Stoke City dengan skor 2-1.



Hasil kurang memuaskan justru didapat Liverpool. Mereka harus puas bermain imbang tanpa gol ketika bertandang ke markas Everton.



Beralih ke Liga Serie-A Italia. Juventus berhasil mencuri angka penuh saat bertandang ke markas Benevento. Meski sempat kesulitan, I Bianconeri berhasil meraih kemenangan dengan skor 4-2.



Tambahan tiga angka semakin mempertegas posisi Juventus di puncak klasemen. Sebab, berkat torehan angka itu, I Bianconeri sukses mengoleksi 81 poin dan unggul tujuh poin dari Napoli yang berada di peringkat kedua.



Nasib buruk didapat rival Juventus, AS Roma. Bermain di markas sendiri, I Giallorossi justru menelan kekalahan dari Fiorentina dengan skor 0-2.



Baca: Dybala Cetak Hattrick saat Juve Hancurkan Benevento



Kekalahan ini membuat mereka terancam terlempar dari posisi ketiga. Sebab, mereka hanya unggul satu poin dari Inter Milan yang berada di peringkat keempat. Mereka baru akan bertanding mengahdapi Torino pada Minggu 8 April sore hari nanti.



Di La Liga, kemenangan berhasil diraih Barcelona saat berduel dengan Leganes. Pada laga tersebut, El Barca sukses mengalahkan tim tamu dengan skor 3-1. Kemenangan ini semakin mengukuhkan El Barca di puncak klasemen. Mereka kini unggul 12 poin dari pesaing terdekat mereka, Atletico Madrid.



Sementara itu, tim raksasa Jerman, Bayern Muenchen juga memetik hasil memuaskan ketika bertandang ke markas Augsburg. Tanpa ampun, Die Roten menghantam tim tuan rumah dengan skor telak 4-1.



Kemenangan ini juga terasa istimewa buat Muenchen. Sebab, dengan kemenangan ini, mereka menjadi juara Bundesliga 1 Jerman musim 2017--2018 karena sudah unggul 20 poin dari tim peringkat kedua, Schalke 04. Jarak poin ini tidak bisa dikejar lagi, mengingat kompetisi sudah menyisakan lima laga.





Berikut hasil lengkap liga top Eropa dari Sabtu 7 April malam hari hingga Minggu 8 April dini hari tadi:



Liga Primer Inggris

Everton 0-0 Liverpool

Bournemouth 2-2 Crystal Palace

Brighton & Hove Albion 1-1 Huddersfield Town

Leicester City 1-2 Newcastle United

Stoke City 1-2 Tottenham Hotspur

Watford 1-2 Burnley

West Bromwich Albion 1-1 Swansea City

Manchester City 2-3 Manchester United



La Liga Spanyol

Deportivo Alaves 2-0 Getafe

Celta Vigo 4-0 Sevilla

Real Betis 2-0 Eibar

Barcelona 3-1 Leganes



Liga Serie-A Italia

Benevento 2-4 Juventus

SPAL 1-1 Atalanta

AS Roma 0-2 Fiorentina

Sampdoria 0-0 Genoa



Bundesliga 1 Jerman

Koeln 1-1 Mainz 05

Freiburg 0-2 Wolfsburg

Borussia Moenchengladbac 2-1 Hertha Berlin

Augsburg 1-4 Bayern Muenchen

Hamburg SV 3-2 Schalke 04



Ligue 1 Prancis

AS Monaco 2-1 FC Nantes

Amiens SC 3-0 SM Caen

Angers SCO 1-1 RC Strasbourg

FC Girondins de Bordeaux 2-1 Lille OSC

En Avant Guingamp 4-0 ES Troyes AC

Toulouse FC 0-1 Dijon



Eredivisie Belanda

NAC Breda 1-0 Vitesse

Roda JC 3-1 PEC Zwolle

AZ Alkmaar 2-3 PSV Eindhoven

Sparta Rotterdam 3-2 VVV Venlo





Video: Persela Curi Tiga Poin dari Markas PSM









(PAT)