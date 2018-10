Menghitung Peluang Indonesia Lolos dari Babak Grup Piala Asia U-19

Jakarta: Timnas Indonesia U-19 akan menjalani laga hidup mati, Rabu 24 Oktober. Pasalnya, lolos atau tidaknya Garuda Nusantara tidak hanya bergantung pada hasil yang didapat kontra Uni Emirat Arab (UEA), tapi juga hasil laga Qatar melawan Taiwan.



Ada beberapa skenario yang menentukan lolos tidaknya Indonesia ke babak selanjutnya di Piala Asia U-19.

Baca juga: Todd Ferre Dapat Wejangan Boaz Salossa Jelang Lawan UEA



Skenario pertama, jika Taiwan mampu mengalahkan Qatar, maka Indonesia hanya perlu hasil imbang kontra UEA. Dengan hasil imbang, Indonesia akan lolos sebagai runner up Grup A dengan koleksi 4 angka dan UEA lolos sebagai juara grup dengan koleksi 7 angka.



Skenario kedua, jika Qatar hanya mampu meraih hasil imbang, maka Indonesia wajib menang untuk lolos. Apabila Indonesia hanya meraih hasil imbang, Indonesia tidak lolos karena kalah head to head dari Qatar yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Tapi jika Indonesia menang, maka Indonesia lolos sebagai juara grup dengan koleksi 6 poin, sama dengan UEA, tapi unggul head to head.



Skenario ketiga, jika Qatar menang atas Taiwan, Indonesia wajib meraih kemenangan setidaknya dengan selisih satu gol atas UEA untuk lolos sebagai runner up grup. Qatar berhak lolos menyandang status juara grup dan membuat UEA tersingkir.



Skenario keempat, Indonesia berhak lolos sebagai juara grup jika mampu mengalahkan UEA dengan selisih dua gol. Indonesia unggul jumlah gol atas Qatar dan membuat UEA tersingkir.



Video: Menghitung Peluang Timnas U-19 Lolos ke Perempat Final









(ASM)