Jadwal Siaran Chelsea vs City dan Laga Tengah Pekan Lainnya

Metrotvnews.com, Jakarta: Laga tengah pekan sejumlah kompetisi Eropa akan berlanjut pada Kamis 6 April dini hari nanti. Diantaranya Liga Primer Inggris, La Liga Spanyol, Bundesliga Jerman, hingga turnamen Coppa Italia.



Salah satu laga panas di Liga Primer akan tersaji antara Chelsea kontra Manchester City di Stamford Bridge. The Blues wajib memenangkan pertandingan tersebut jika perolehan poin mereka tak ingin secara perlahan dikejar para pesaing.

Laga yang tak kalah menariknya adalah partai Derby London antara Arsenal melawan West Ham United di Stadion Emirates. Serta pertandingan Liverpool yang akan menghadapi Bournemouth di Anfield.Beralih ke La Liga, partai panas juga akan terjadi kala Barcelona ditantang Sevilla di Camp Nou. Hasil laga itu tentu akan kian memanaskan perebutan posisi empat teratas klasemen La Liga.Pasalnya, di malam yang sama Real Madrid juga akan menjalani laga melawan Leganes. Los Blancos pun tak boleh lengah meski melawan tim papan bawah jika posisi mereka tak ingin dikudeta Barcelona.Pertandingan yang tak kalah pasanya adalah laga leg kedua semifinal Coppa Italia antara Napoli kontra Juventus. Pekerjaan rumah besar bagi Napoli yang harus menang dua gol tanpa balas karena tertinggal agregat 1-3 di leg pertama.Berikut jadwal lengkap pertandingan malam nanti:01:45 WIB - Arsenal vs West Ham United (Live BeIN Sports 3)01:45 WIB - Hull City vs Middlesbrough01:45 WIB - Swansea City vs Tottenham Hotspur01:45 WIB - Southampton vs Crystal Palace02:00 WIB - Chelsea vs Manchester City (Live RCTI)02:00 WIB - Liverpool vs Bournemouth (Live BeIN Sports 2)00:30 WIB - Barcelona vs Sevilla (Live SCTV)01:30 WIB - Deportivo Alaves vs Osasuna01:30 WIB - Sporting Gijon vs Malaga01:30 WIB - Deportivo La Coruna vs Granada02:30 WIB - Leganes vs Real Madrid (Live SCTV)01:00 WIB - Borussia M'gladbach vs Herta Berlin01:00 WIB - Mainz vs RB Leipzig01:00 WIB - Wolfsburg vs Freiburg01:00 WIB - Augsburg vs Ingolstadt01:00 WIB - Darmstadt vs Bayer Leverkusen00:00 WIB - Metz vs Olympique Lyon01:45 - Napoli vs Juventus23:30 WIB - Angers SCO vs Bordeaux02:05 WIB - Avranches vs Paris Saint Germain(REN)