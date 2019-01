Jadwal Siaran Langsung: Tottenham Hotspur vs Man United

Jakarta: Liga Primer Inggris 2018--2019 kembali akan bergulir akhir pekan nanti, Minggu 13 Januari. Laga pebuka bakal mempertemukan Manchester United kontra Tottenham Hotspur di Stadion Wembley.



Ujian berat akan dihadapi Manchester United pada matchday ke-22 Liga Primer Inggris 2018--2019, Minggu 13 Januari. Tak tanggung-tanggung, Red Devils akan bertandang ke Tottenham Hotspur.

Tandang ke Tottenham juga memberikan tantangan berat bagi pelatih United Ole Gunnar Solskjaer. Sebab, Spurs merupakan lawan pertama dari tim enam besar yang dihadapi Solskjaer sejak ditunjuk menjadi pelatih interim Setan Merah pada Desember 2018.



Kemenangan atas Tottenham memang dibutuhkan United. Sebab, jika menang, Red Devils akan terus membuka peluang mereka untuk menempati peringkat keempat. Saat ini, mereka yang bertengger di posisi keenam dengan 38 poin hanya terpaut enam poin dari Chelsea yang berada di peringkat keempat.



Beralih ke Coppa Italia, Torino akan melawan Fiorentina sedangkan Inter Milan bakal berjuma dengan Benevento. Satu laga lagi mempertemukan Napoli kontra Sassuolo.



Dari La Liga Spanyol, pertandingan pembuka bakal mempertemukan Atletico Madrid kontra Levante. Tidak kalah serunya Barcelona akan menjamu Eimar di Stadion Camp Nou. Sementara rival mereka Real Madrid bakal bertandang ke Real Betis.



Jadwal Siaran Langsung:



21.15 WIB Everton vs AFC Bournemouth (beIN Sport)

23.30 WIB Tottenham Hotspur vs Manchester United (beIN Sport & RCTI)



Coppa Italia



21.00 Torino vs Fiorentina

23.00 Inter Milan vs Benevento

02.45 Napoli vs Sassuolo



La Liga



18. 00 WIB Atletico Madrid vs Levante

22.15 WIB Athletico Club vs Sevilla

00.30 WIB Barcelona vs Eibar

02.45 WIB Real Betis vs Real Madrid