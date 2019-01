Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Hari Ini

Jakarta: Sejumlah kompetisi liga top Eropa akan kembali bergulir akhir pekan ini. Mulai dari Liga Primer Inggris, Serie-A Italia, akan mulai bertanding Sabtu 29 Desember.



Dari Liga Inggris, Leicester City bakal menjamu Cardiff City pada pekan ke-20. Jamie Vardy dan kawan-kawan tengah memiliki modal bagus jelang pertandingan.

Di mana dua pertandingan terakhir mereka berhasil mengalahkan tim besar seperti Chelsea dan juara bertahan Manchester City.



Pertandingan lainnya, Tottenham Hotspur juga akan menjamu Wolverhampton. Ini merupakan kesempatan baik yang patut dimanfaatkan Spurs untuk memangkas jarak mereka dari pemuncak klasemen sementara Liverpool.



Dari kompetisi Serie-A, Juventus akan menjamu Sampdoria. Kemenangan tentu diincar si Nyonya Tua usai menuai hasil imbang akhir pekan kemarin.



Berikut jadwal siaran langsung pertandingan hari ini:



Liga Primer Inggris:



Brighton & Hove vs Everton ( 22.00 WIB)

Fulham vs Huddersfield (22.00 WIB)

Leicester City vs Cardiff City (22.00 WIB)

Tottenham Hotspur vs Wolverhampton (22.00 WIB) Live MNC

Watford vs Newcastle (22.00 WIB)

Liverpool vs Arsenal (00.30 WIB) Live RCTI



Liga Italia (Serie A)



Juventus vs Sampdoria (18.30 WIB)

Chievo vs Frosinone (21.00 WIB)

Empoli vs Inter Milan (21.00 WIB)

Genoa vs Fiorentina (21.00 WIB)

Lazio vs Torino (21.00 WIB)

Parma vs AS Roma (21.00 WIB)

Sassuolo vs Atalanta (21.00 WIB)

Udinese vs Cagliari (21.00 WIB)



