Jadwal Pertandingan Kualifikasi Piala Dunia Hari Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Kualifikasi Piala Dunia 2018 Rusia akan segera mengakhiri fasenya. Beberapa pertandingan tersisa akan kembali digelar Jumat 6 Oktober malam hingga Sabtu 7 Oktober dini hari.



Dari zona Eropa, tercatat ada sembilan pertandingan yang akan digelar hari ini. Salah satunya adalah laga berpotensi menentukan langkah Italia lolos otomatis ke Piala Dunia.

Gli Azzurri akan ditantang Makedonia pada pertandingan Grup G. Kemenangan tentu akan tetap menjaga Italia lolos meski harus melewati fase play-off.

Pasalnya, pada laga lainnya Spanyol yang sudah dipastikan lolos hanya akan menghadapi Albania. La Furia Roja masih berada di puncak dengan torehan 22 poin, unggul tiga poin dari Italia yang berada di tempat kedua.Sementara, Wales masih harus berjuang mengamankan tiket putaran final Piala Dunia yang akan menghadapi Georgia malam nanti. Pasalnya, posisi Wales di tempat kedua klasemen Grup D masih berpeluang disalip Irlandia yang hanya berselih satu poin dibawahnya.Apalagi pada laga nanti, Irlandia hanya akan menghadapi Moldova yang notabenenya masih menjadi juru kunci Grup D. Sedangkan Serbia juga berpeluang mempertahankan puncak klasemen Grup D yang hanya akan menghadapi Austria.Zona Eropa:23.00 WIB - Georgia vs Wales01.45 WIB - Austria vs Serbia01.45 WIB - Irlandia vs Moldova01.45 WIB - Italia vs Makedonia01.45 WIB - Liechtenstein vs Israel01.45 WIB - Spanyol vs Albania (Live RCTI)01.45 WIB - Kroasia vs Finlandia01.45 WIB - Kosovo vs Ukraina03.45 WIB - Turki vs Islandia (Delay RCTI)Zona Afrika:02.00 WIB - Mali vs Pantai Gading(REN)