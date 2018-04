Jadwal Siaran Langsung Manchester United vs Arsenal Malam Ini

Jakarta: Duel bergengsi akan tersaji di Old Trafford antara Manchester United yang menjamu Arsenal malam ini. Pertandingan yang akan berjalan emosional bagi Alexis Sanchez dan Arsene Wenger.



Sanchez yang pernah merumput bersama Arsenal selama empat musim untuk pertama kalinya melawan mantan klubnya itu, sejak direkrut MU pada bursa transfer Januari lalu.

Sementara bagi Wenger, ini adalah laga terakhirnya melawan MU sebelum menaruh jabatannya sebagai juru taktik Arsenal pada akhir musim ini.

Old Trafford adalah salah satu stadion yang penuh kenangan buat Wenger. Salah satunya kemenangan 1-0 Arsenal atas MU pada musim 2002. Ketika itu Wenger berhasil menyegel gelar juara keduanya untuk Arsenal.Tapi pada laga nanti malam, tidak ada tujuan yang diraih andai Arsenal meraih kemenangan. Laga ini hanya akan merefleksikan Meriam London guna persiapan menghadapi Atletico Madrid pada leg kedua semifinal Liga Europa di Stadion Wanda Metropolitano.Sementara bagi tuan rumah, kemenangan bisa membuat mereka mengamankan posisi kedua. Terlebih Liverpool yang merupakan pesaing terdekat mereka, hanya mampu bermain imbang ketika menjamu Stoke City.Selain laga di atas, duel penentu akan dilakoni Barcelona guna menyegel gelar juara La Liga musim ini. Menghadapi Deportivo La Coruna, Lionel Messi dan kolega cukup menuai hasil imbang untuk memastikan gelar ke-25 mereka di kasta tertinggi Spanyol tersebut.Dari Liga Italia ada Napoli yang ingin terus mengejar mimpi mereka meraih scudetto untuk pertama kalinya sejak 1989--1990. Untuk mewujudkannya, pasukan Maurizio Sarri harus menang atas Fiorentina pada malam nanti.Apalagi pada laga dini hari tadi, Juventus mampu memenangi laga Derby d'Italia menghadapi Inter Milan. Kemenangan itu membuat Napoli kini tertinggal empat poin atas Bianconeri.20 : 15 WIB: West Ham United vs Manchester City (BeIN Sports Live)22 : 30 WIB: Manchester United vs Arsenal (BeIN Sports & RCTI Live)20 : 30 WIB: Mainz 05 vs RB Leipzig (Fox Sports 1 LIVE)23 : 00 WIB: Werder Bremen vs Borussia Dortmund (Fox Sports 1 LIVE)17 : 30 WIB: Crotone vs Sassuolo20 : 00 WIB: Sampdoria vs Cagliari20 : 00 WIB: Atalanta vs Genoa20 : 00 WIB: Bologna vs AC Milan20 : 00 WIB: Hellas Verona vs SPAL20 : 00 WIB: Benevento vs Udinese23 : 00 WIB: Fiorentina vs Napoli01 : 45 WIB: Torino vs Lazio (Jak TV LIVE)17 : 00 WIB: Getafe vs Girona (BeIN Sports 2 LIVE)21 : 15 WIB: Deportivo Alaves vs Atletico Madrid (BeIN Sports 2 LIVE)23 : 30 WIB: Valencia vs Eibar (BeIN Sports 2 LIVE)01 : 45 WIB: Deportivo La Coruna vs Barcelona (BeIN Sports 2 LIVE)(FIR)