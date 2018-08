Ancelotti Menghilang dari Konferensi Pers Pasca Liverpool vs Napoli

Dublin: Pelatih Napoli, Carlo Ancelotti, tidak menghadiri jumpa pers usai timnya dibantai Liverpool 5-0 pada laga persahabatan, Minggu 5 Agustus dini hari WIB tadi. Namun, pihak Partenopei langsung membuat pembelaan atas sikap sang pelatih.



Napoli harus menelan pil pahit usai tak dapat membalas satu pun dari lima gol Liverpool pada laga tersebut. Padahal, lini depan mereka sudah diperkuat beberapa penggawa utama seperti Jose Callejon, Lorenzo Insigne, dan Arkadiusz Milik.

Seusai laga, Ancelotti tidak menghadiri jumpa pers. Namun, pelatih baru yang menggantikan posisi Maurizio Sarri tersebut sempat diwawancarai stasiun televisi Sky Sport. Meski begitu, Napoli menegaskan tidak ada yang salah dengan dengan sikap Don Carlo-sapaan akrab Ancelotti.



Mister Carlo Ancelotti non ha partecipato alla conferenza stampa post #LiverpoolNapoli per un motivo semplice: non era prevista.

L’unica nostra attività media in programma era l’intervista con @SkySport. Ed è stata rispettata.