Menanti Kejutan dari Everton, Milan dan Sevilla

Jakarta: "The Citizens" Manchester City hanya membutuhkan tambahan enam poin untuk mengunci gelar juara Liga Primer Inggris musim 2017-2018. Enam poin itu bisa diperoleh pasukan Pep Guardiola saat mereka menyambangi Stadion Goodison Park, menghadapi Everton, Sabtu ini dan saat Vincent Kompany dan kawan-kawan menjamu Manchester United di Etihad (7/4).



Unggul 16 poin dari pesaing terdekatnya Manchester United, sepertinya gelar juara hanya persoalan waktu buat Manchester City. Fokus mereka yang pertama tentunya tertuju pada duel melawan Everton, tim pertama yang mampu memaksa Manchester City bermain imbang ketika bertemu di Etihad. Keberhasilan Wayne Rooney dan kawan-kawan memaksa City main imbang itulah yang bikin mereka percaya diri manakala menjamu Kevin De Bruyne dan kawan-kawan.

Manchester City perlu untuk waspada ketika main di Goodison Park, mengingat musim lalu Pep Guardiola dan pasukannya dibantai habis dengan empat gol tanpa balas oleh Everton. Itu jadi kekalahan menyakitkan buat Manchester City, dengan skor besar yang tak pernah dialami "The Citizens" walau bermain di kandang lawan. Unggul kualitas permainan ternyata bukan sebuah jaminan bahwa City bisa mengalahkan Everton. Bukan tak mungkin Everton akan menghadirkan kekecewaan serupa seperti yang dialami City pada 15 Januari 2017.



Pep jelas tak ingin mengalami penderitaan seperti musim lalu. Dengan modal City yang sangat konsisten musim ini serta materi pemain tidak sama seperti musim lalu, maka tiga poin yang mereka incar bisa diperoleh David Silva dan kawan-kawan. Namun lini pertahanan City tetap harus mewaspadai kebangkitan striker Everton, Cenk Tosun. Penyerang asal Turki ini sedang on fire dengan mencetak gol dalam dua laga beruntun buat Everton. Menarik untuk kita tunggu kejutan dari Everton sekaligus menunda pesta yang sedang dirancang kubu Manchester City untuk meraih gelar secepat mungkin di bulan April ini.Pasar taruhan baik Asian Bookie dan Willian Hill menempatkan City dengan melepas voor balik pada Everton dengan 1 1/4:0. City harus membuat minimal dua gol tanpa balas untuk menang dalam taruhan. Jika hanya main imbang dan menang tipis 1-0 atau 2-1, City kalah. Lebih baik anda menahan Everton paling tidak untuk 45 menit sambil melihat situasi dan kondisi untuk menyambut babak kedua. Memang peluang City menang dengan skor telak sangat terbuka, tapi kubu Everton selalu termotivasi jika menjamu City.Duel yang tak kalah seru juga bakal berlangsung di Stamford Bridge, ketika tim asuhan Antonio Conte akan menyambut kedatangan Tottenham Hotspur. Chelsea menjadi tim pertama pada musim ini yang mengalahkan Spurs di Wembley. Kini keduanya punya kepentingan untuk bisa meraih kemenangan. Chelsea yang terlempar ke posisi kelima klasemen sementara, harus bisa mengalahkan Spurs untuk memelihara peluangnya bisa mendekat ke urutan keempat. Spurs juga tak ingin membuang kesempatan untuk menahan Chelsea, agar mereka tidak tertekan di urutan keempat.Bagi Spurs, kemenangan akan memberikan ketenangan dengan menjauh dari kejaran Chelsea. Tiga poin dianggap sangat penting buat pasukan Mauricio Pochettino untuk berada pada jalur di Zona Champions. Spurs juga harus menekan Liverpool yang ada di atas mereka untuk lolos secara otomatis ke Liga Champions bila mengakhiri musim diperingkat ketiga. Posisi keempat harus melalui babak kualifikasi di Liga Champions. Persaingan di kelompok empat besar menjadi ramai karena selisih angka antara Manchester United, Liverpool dan Tottenham begitu rapat.Kubu Chelsea pasti tidak akan membiarkan Spurs leluasa mendapatkan poin di Stamford Bridge. Chelsea dalam tingkat kepercayaan diri tinggi karena mereka sanggup menyingkirkan Spurs di Piala FA pada April tahun lalu dengan kemenangan 4-2. Spurs juga selalu kesulitan bila main di Stamford Bridge. Hanya dengan kemenangan Eden Hazard dan kawan-kawan dapat melihat kemungkinan mereka hadir di Liga Champions musim depan, walau hanya melalui babak kualifikasi sebagai tim peringkat keempat. Kalah dari Spurs akan membuat Chelsea dalam posisi sangat sulit masuk di empat besar.Pasar taruhan merespon dengan menjagokan Chelsea unruk memberi voor pada Spurs dengan 1/4 bola. Untuk menang dalam taruhan, Chelsea hanya butuh menang 1-0, meski dengan 2-0 akan jauh lebih baik. Jika Spurs mampu menahan imbang, maka Chelsea kalah. Kecenderungan duel ini berakhir imbang sangat besar, dan untuk itu tak salah bila anda menahan Spurs.Di La Liga Spanyol, pimpinan klasemen FC Barcelona, harus melakoni laga tandang melawan Sevilla di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sabtu (31/4) atau Minggu dinihari WIB. Ini laga yang cukup sulit bagi Barcelona, walaupun dalam dua pertandingan terakhir Lionel Messi dan kawan-kawan selalu menang. Memang jika melihat rekor pertemuan kedua tim, Barcelona tak terbendung dan selalu memberikan mimpi buruk bagi Sevilla. Satu hal yang mungkin bisa dilakukan pasukan Vincenzo Montella itu adalah menodai rekor tidak terkalahkan yang sampai saat ini dipegang Barcelona sebagai satu-satunya tim yang belum terkalahkan di La Liga.Kesempatan buat Sevilla sangat terbuka karena mereka main di hadapan publiknya. Sevilla dituntut harus menang untuk tetap menjaga peluang berada di Zona Europa. Posisi Sevilla belum aman diperingkat keenam, karena jarak mereka dengan Girona serta Real Betis diperingkat ketujuh dan kedelapan hanya terpaut dua angka. Jika kalah dari Barcelona, kemudian Girona menang atas Levante serta Betis mampu memukul Getafe, maka posisi Sevilla langsung terlempar ke urutan delapan. Melihat posisi Sevilla yang terancam, bisa membangkitkan motivasi mereka untuk menaklukan Barcelona.Tidak mudah untuk memukul Barcelona, karena kemungkinan Sevila kalah jauh lebih besar ketimbang menang. Ernesto Valverde akan menyuruh pasukannya untuk langsung menekan pertahanan Sevilla dan mencetak lebih dulu dengan tujuan mematikan semangat Sevilla. Kemampuan Lionel Messi dan Luis Suarez di lini serang Barcelona, ditunjang oleh empat gelandangnya yang sangat mobile, terlalu sulit untuk diredam. Jika Valverde memainkan Phillippe Coutinho dan Dembele, Paulinho atau Ivan Rakitic, kekuatan lini tengah Barcelona sungguh menakutkan. Sevillla hanya bisa menang bila Wissam Ben Yedder dan kawan-kawan mengejutkan Barcelona dengan membuat gol dan mengunci lini tengah Barcelona.Bursa taruhan di Eropa bereaksi dengan tetap menjagokan Barcelona untuk voor balik terhadap Sevilla dengan 3/4 bola. Ada rasa cemas karena Sevilla bisa membuat kejutan hingga angka yang keluar hanya kecil. Barcelona mungkin menang tapi dengan skor tipis. Namun hasil seri sangat memungkinkan dalam duel ini. Lebih enak bermain Sevilla.Di Seri A Italia, pertandingan yang mendapat sorotan adalah pertemuan antara Juventus dan AC Milan. Inilah "Big Match" di Seri A yang banyak dinanti orang. Juventus yang kini memimpin klasemen dengan selisih dua poin dari Napoli, akan habis-habisan di kandangnya ketika menjamu Milan. Tim asuhan Massimiliano Allegri itu harus menang untuk tetap menjaga posisinya diposisi atas klasemen. Napoli terus menekan dan ingin mengkudeta posisi Juventus, dengan harapan Milan mengalahkan "La Vecchia Signora". Jika Juventus kalah, Napoli bisa berada di posisi atas jika Marek Hamsik dan kawan-kawan menang di kandang Sassuolo.Dalam dua pertandingan terakhir, Milan selalu kalah melawan Juventus. Kini dengan situasi dan kondisi makin baik dan penampilan Milan yang konsisten di Seri A, peluang mereka untuk meraih poin di Stadion Allianz tetap ada. Milan yang kini masuk di Zona Europa, membutuhkan kemenangan untuk memantapkan posisi mereka agar ridak terkejar Sampdoria dan Atalanta. Peluang Milan untuk berada di Zona Champions juga masih terbuka dengan hanya berselisih lima poin dari tim sekotanya Inter Milan yang berada di peringkat keempat. Andaikan Milan menang di Allianz, persaingan berebut posisi keempat sampai di akhir musim Seri A sangat seru diantara Milan, Lazio dan Inter.Untuk melihat Juventus kalah dalam duel di kandang mereka terlalu sulit. Paulo Dybala dan Gonzalo Higuain akan jadi "predator" yang menakutkan di lini serang Juventus. Leonardo Bonucci yang pernah bermain di Juventus sangat memahami ketajaman dua penyerang asal Argentina itu. Pertahanan Milan dituntut harus fokus dalam menjaga lawan maupun daerahnya. Ini duel menarik karena mempertemukan antara dua tim dengan gaya terbuka dan agresif. Juventus mungkin saja diuntungkan dengan faktor kandang, namun bukan mustahil Milan mendapatkan hasil positif.Juventus lebih diunggulkan dalam duel ini dengan persentase menang 55-45. Aerinya jika pasar menjagokan tuan rumah dengan 3/4 atau 1/2 bola adalah wajar. Bermain Juventus menjadi alternatif terbaik jika hanya memerlukan kemenangan 1-0.Crystal Palace vs Liverpool 45-55Brighton vs Leicester 50-50Manchester United vs Swansea 70-30Newcastle United vs Huddersfield 55-45Everton vs Manchester City 40-60Watford vs Bournemouth 55-45West Bromwich vs Burnley 50-50West Ham United vs Southampton 50-50Arsenal vs Stoke 60-40Chelsea vs Tottenham 55-45Las Palmas vs Real Madrid 40-60Girona vs Levante 60-40Bilbao vs Celta Vigo 55-45Espanyol vs Alaves 60-40Leganes vs Valencia 45-55Eibar vs Real Sociedad 50-50Malaga vs Villarreal 50-50Atletico Madrid vs Deportivo La Coruna 70-30Getafe vs Real Betis 55-45Sevilla vs Barcelona 45-55Bologna vs AS Roma 45-55Atalanta vs Udinese 55-45Cagliari vs Torino 45-55Fiorentina vs Crotone 60-40Genoa vs SPAL 60-40Inter Milan vs Verona 60-40Lazio vs Benevento 60-40Chievo vs Sampdoria 50-50Sassuolo vs Napoli 45-55Juventus vs Milan 55-45(KAU)