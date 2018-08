Hasil Lengkap ICC: Barcelona Dipecundangi Roma

Jakarta: Turnamen pramusim International Champions Cup (ICC) 2018 kembali digelar, Rabu 8 Agustus. Tiga pertandingan seru tersaji pada turnamen yang sedang digelar di Amerika Serikat.



Laga pertama hari ini dimulai oleh pertemuan Manchester United kontra Real Madrid. Setan Merah mampu menundukkan juara Liga Champions musim lalu tersebut dengan skor 2-1 di Hard Rock Stadium, Miami.

Gol pertama MU dicetak oleh Alexis Sanchez menit 18 setelah berhasil meneruskan umpan silang Matteo Darmian. Anak asuh Jose Mourinho mampu menggandakan keunggulan menit 27 lewat gol Ander Herrera memanfaatkan umpan Sanchez.



Satu-satunya gol balasan Los Blancos dicetak oleh Karim Benzema. Bomber asal Prancis itu berhasil menyambar umpan silang Theo Hernandez jelang pertandingan berakhir.

Pada laga lainnya, Tottenham Hotspur berhasil memetik kemenangan dari AC Milan. Bermain di US Bank Stadium, Minnesota, Spurs meraih kemenangan tipis 1-0 dari Rossoneri.Gol tunggal Spurs dicetak oleh pemain muda mereka yang baru didatangkan musim panas ini, Georges N'Koudou. Pemain asal Prancis itu berhasil melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti yang gagal dihalau Gianluigi Donnarumma.Pada laga terakhir, Barcelona secara mengejutkan dipecundangi AS Roma. Azulgrana menyerah 2-4 dari Giallorossi di AT&T Stadium, Texas.Unggul cepat lewat Rafinha Alcantara menit keenam, Barca kembali diimbangi Roma menit 35 oleh gol Stephan El Shaarawy. Pemain anyar Marlom Oliveira sempat membuat Barca kembali unggul 2-1 di awal babak kedua.Namun, Roma tak tinggal diam dan kembali menyamakan skor menjadi 2-2 lewat gol Alessandro Florenzi. Bryan Cristante berhasil membawa Roma membalikkan keadaan dengan unggul 3-2 menit 83.Penalti Diego Perotti pun menutup pesta kemenangan Roma atas Barcelona di menit 86. Hingga peluit akhir, skor 4-2 bagi keunggulan Giallorossi tetap bertahan.Manchester United 2-1 Real MadridTottenham Hotspur 1-0 AC MilanBarcelona 2-4 AS Roma(REN)