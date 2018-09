Jadwal Siaran Langsung Liga Top Eropa Akhir Pekan Ini

Jakarta: Akhir pekan ini liga-liga top Eropa akan kembali memainkan pertandingan. Di mana bakal ada banjir pertandingan seru pada pekan ini.



Pertandingan seru pertama melibatkan antar dua tim terbaik di Inggris. Yaitu antara Chelsea kontra Liverpool.

Belum ada sepekan, dua klub ini kembali bertemu. Sebelumnya keduanya bentrok pada babak ketiga Piala Liga Inggris. Ketika itu, The Blues mampu mempermalukan Liverpool di Anfield.



Kini keduanya kembali bentrok di Stamford Bridge dengan tujuan singgasana klasemen. Saat ini Liverpool bukan hanya ingin membalas dendam pada laga yang berlangsung tengah pekan kemariin, tapi juga berupaya mengamankan posisi puncak klasemen dengan keunggulan dua poin. Laga Chelsea vs Liverpool akan berlangsung pada Sabtu 29 September pukul 19:00 WIB.



Selain laga tersebut, Liga Primer Inggris matchday ketujuh ini juga akan menyajikan antara West Ham United vs Manchester United, serta Arsenal kontra Watford.



Beralih ke Liga Italia Serie-A, Juventus akan kedatangan rival terdekat mereka, Napoli. Bianconeri yang unggul tiga poin, bakal diuji kekuatan mereka oleh Partenopei arahan Carlo Ancelotti.



Sebelum laga tersebut dimulai, ada bentrok sesama klub Ibu Kota, Lazio kontra AS Roma. Kedua klub sama-sama sedang on fire usai meraih kemenangan pada giornata keenam lalu.



Melipir ke Spanyol ada Real Madrid yang akan menjamu rival sekota mereka, Atletico Madrid. Kedua klub tersebut sama-sama berambisi menjaga asa dalam persaingan La Liga musim ini.



Terutama Atletico, yang kini hanya berjarak dua poin dari Madrid dan Barcelona, menyusul kemenangan melawan Huesca dan kekalahan yang diderita Madrid serta Barca pada jornada keenam lalu.



Sementara Barca yang baru saja dikalahkan Leganes, mencoba bangkit saat menjamu Athletic Bilbao di Camp Nou. Ini menjadi momen Barca menjauh dari para rival, seiring bertemunya dua klub asal Kota Madrid tersebut.



Jadwal Pertandingan Liga Top Eropa Akhir Pekan Ini

Liga Primer Inggris matchday ketujuh

Sabtu 29 September 2018

18 : 30 WIB: West Ham United vs Manchester United (BeIN Sports 1 LIVE)

21 : 00 WIB: Arsenal vs Watford (BeIN Sports 1 & MNC TV LIVE)

21 : 00 WIB: Everton vs Fulham

21 : 00 WIB: Huddersfield Town vs Tottenham Hotspur

21 : 00 WIB: Manchester City vs Brigthon & Hove Albion (BeIN Sports 3 LIVE)

21 : 00 WIB: Newcastle United vs Leicester City

21 : 00 WIB: Wolverhampton vs Southampton

23 : 30 WIB: Chelsea vs Liverpool (BeIN Sports 1 & RCTI LIVE)



Minggu 30 September 2018

22 : 00 WIB: Cardiff City vs Burnley (BeIN Sports 1 LIVE)



Selasa 2 Oktober 2018

02 : 00 WIB: Bournemouth vs Crystal Palace (BeIN Sports 1 LIVE)



Liga Italia Serie-A giornata ketujuh

Sabtu 29 September 2018

20 : 00 WIB: AS Roma vs Lazio (BeIN Sports 2 LIVE)

23 : 00 WIB: Juventus vs Napoli (BeIN Sports 2 LIVE)



Minggu 30 September 2018

01 : 30 WIB: Inter Milan vs Cagliari (BeIN Sports 1 LIVE)

17 : 30 WIB: Bolohna vs Udinese (BeIN Sports 3 LIVE)

20 : 00 WIB: Chievo vs Torino

20 : 00 WIB: Fiorentina vs Atalanta (BeIN Sports 3 LIVE)

20 : 00 WIB: Frosinone vs Genoa

23 : 00 WIB: Parma vs Empoli (BeIN Sports 2 LIVE)



Senin 1 Oktober 2018

01 : 30 WIB: Sassuolo vs AC Milan (BeIN Sports 3 LIVE)



Selasa 2 Oktober 2018

01 : 30 WIB: Sampdoria vs SPAL (BeIN Sports 3 LIVE)



La Liga jornada ketujuh

Sabtu 29 September 2018

02 : 00 WIB: Rayo Vallecano vs Espanyol (BeIN Sports 2 LIVE)

18 : 00 WIB: Real Sociedad vs Valencia (BeIN Sports 2 LIVE)

21 : 15 WIB: Barcelona vs Athletic Bilbao (BeIN Sports 2 LIVE)

23 : 30 WIB: Eibar vs Sevilla (BeIN Sports 2 LIVE)



Minggu 30 September 2018

01 : 45 WIB: Real Madrid vs Atletico Madrid (BeIN Sports 2 & SCTV LIVE)

17 : 00 WIB: Huesca vs Girona (BeIN Sports 2 LIVE)

21 : 15 WIB: Villarreal vs Real Valladolid (BeIN Sports 2 LIVE)

23 : 30 WIB: Levante vs Deportivo Alaves



Senin 1 Oktober 2018

01 : 45 WIB: Real Betis vs Leganes (BeIN Sports 2 LIVE)



Selasa 2 Oktober 2018

02 : 00 WIB: Celta Vigo vs Getafe (BeIN Sports 2 LIVE)



Bundesliga spieltag keenam

Sabtu 29 September

01 : 30 WIB: Hertha Berlin vs Bayern Muenchen (Fox Sports LIVE)

20 : 30 WIB: Schalke 04 vs Mainz 05

20 : 30 WIB: Hoffenheim vs RB Leipzig (Fox Sports 2 LIVE)

20 : 30 WIB: Stuttgart vs Werder Bremen

20 : 30 WIB: Wolfsburg vs Borussia M'gladbach

20 : 30 WIB: Nuernberg vs Fortuna Duesseldorf

23 : 30 WIB: Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund



Minggu 30 September

20 : 30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Hannover 96 (Fox Sports LIVE

23 : 00 WIB: Augsburg vs Freiburg (Fox Sports LIVE)



(FIR)