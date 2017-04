Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah pertandingan menarik tersaji dini hari tadi. Dari ajang Liga Primer Inggris hingga DFB Pokal meramaikan pertandingan sepak bola internasional.



Dari Liga Primer, Arsenal berhasil menorehkan kemenangan atas Leicester City. The Gunners unggul tipis 1-0 berkat gol bunuh diri Robert Huth.

Sedangkan pada pertandingan lainnya, Tottenham Hotspur tampil apik usai menundukkan Crystal Palace, 1-0. Kemenangan itu membuat Spurs terus menempel ketat Chelsea di puncak klasemen.Pada pertandingan La Liga Spanyol, duo raksasa, Barcelona dan Real Madrid kompak meraih kemenangan. Barca tampil percaya diri dengan menghancurkan Osasuna 7-1 dan Real Madrid unggul atas Deportivo La Coruna 6-2.



Dari babak semifinal DFB Pokal, Bayern Muenchen harus mengakui keperkasaan Borussia Dortmund. Meski tampil di depan pendukungnya sendiri, Muenchen gagal menang. Dortmund unggul dengan skor 3-2 dan berhak melaju ke final.



Paris Saint Germain (PSG) juga meraih hasil oke. Mereka tanpa tedeng aling-aling menghantam AS Monaco pada babak semifinal Coupe de France. PSG menang telak dengan skor 5-0!



Berikut hasil lengkap pertandingan sepak bola dini hari tadi:



Liga Primer

Arsenal 1 - 0 Leicester City

Middlesbrough 1 - 0 Sunderland

Crystal Palace 0 - 1 Tottenham Hotspur



La Liga Spanyol

Barcelona 7 - 1 Osasuna

Leganes 3 - 0 Las Palmas

Valencia 2 - 3 Real Sociedad

Deportivo La Coruna 2 - 6 Real Madrid



DFB Pokal

Bayern Muenchen 2 - 3 Borussia Dortmund



Coupe de France

PSG 5 - 0 AS Monaco



(ASM)