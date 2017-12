April: Teror Bom dan Rekor Ronaldo-Messi di Liga Champions

Jakarta: April bisa dikatakan menjadi salah salah satu periode terbaik untuk Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Itu terjadi karena keduanya berhasil mencatatkan rekor untuk masing-masing gol yang tercipta.



Rekor diciptakan Ronaldo ketika berhasil mencetak dua gol ke gawang Bayern Muenchen pada leg pertama babak perempat final Liga Champions 2016--2017. Kedua gol tersebut merupakan gol ke-100 di kompetisi Eropa.

Hanya selang sepekan, Ronaldo kembali mencatatkan rekor. Lagi-lagi rekor itu diciptakan saat menghadapi Bayern Muenchen, tepatnya saat melakoni leg kedua perempat final Liga Champions.



Pada laga tersebut, Ronaldo sukses mencetak hattrick. Ketiga golnya itu menggenapkan jumlah golnya di Liga Champions menjadi 100 gol.



Seolah tak ingin kalah dari Ronaldo, mega bintang Barcelona Lionel Messi pun mencatatkan rekor gol. Ia berhasil mencetak gol ke-500 bersama Barcelona ketika menyumbang dua gol saat menghadapi El Clasico, 24 April.



Sementara itu, peristiwa tak kalah menariknya terjadi di Liga 1 Indonesia 2017. Tepatnya pada 3 April, Madura United mendatangkan mantan striker West Bromwich Albion Peter Odemwingie.



Selain di catatan di atas, sejumlah peristiwa menarik lainnya juga telah dirangkum Medcom.id. Dimulai dari teror bom yang terjadi sebelum pertandingan Borussia Dortmund kontra AS Monaco di Liga Champions hingga kepastian AC Milan diakuisi oleh perusahaan Tiongkok.



Berikut peristiwa menarik yang terjadi sepanjang April yang sudah dihimpun Medcom.id:





2 April

Paris Saint Germain menyabet trofi Piala Liga Prancis empat musim beruntun usai menumbangkan AS Monaco. PSG bahkan mampu menang telak 4-1 dari Monaco pada final di Parc Olympique Lyonnais. (Selengkapnya klik di sini)



3 April

Madura United (MU) mengikuti jejak Persib Bandung merekrut marquee player. Jika Persib punya Michael Essien, MU diperkuat mantan bintang West Bromwich Albion, Peter Ozase Odemwingie. (Selengkapnya klik di sini)



3 April

Neymar Da Silva mencatatkan rekor positif di Barcelona. Ia mampu mengemas 100 gol untuk Barcelona saat menumbangkan Granada. (Selengkapnya klik di sini)



10 April

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi mengonfirmasi bahwa Ade Wellington telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PSSI. (Selengkapnya klik di sini)



11 April

Edgardo Bauza tidak melatih timnas Argentina. Pelatih 59 tahun tersebut resmi dipecat oleh Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA). (Selengkapnya klik di sini)



12 April

Bus tim milik Borusia Dortmund terkena ledakan jelang pertandingan perempat final Liga Champions di markas mereka Signal Iduna Park. Dikabarkan satu orang mengalami luka. (Selengkapnya klik di sini)



13 April

Cristiano Ronaldo mencetak dua gol ke gawang Bayern Muenchen pada leg pertama babak perempat final Liga Champions 2016--2016. Kedua gol tersebut membuat ia menjadi pemain pertama yang mencetak 100 gol di pentas Eropa. (Selengkapnya klik di sini)



14 April

Tarik-ulur yang terjadi dalam proses akuisisi AC Milan akhirnya rampung. Silvio Berlusconi akhirnya melepas klub yang dipimpinnya selama 31 tahun kepada konsorsium asal Tiongkok, Rossoneri Sport Luxembourg. (Selengkapnya klik di sini)



18 April

John Terry resmi meninggalkan Chelsea pada akhir musim 2016--2017. Ia hengkang setelah 22 tahun berkarier di Stamford Bridge. (Selengkapnya klik di sini)



19 April

Cristiano Ronaldo kembali menciptakan rekor di Liga Champions. Itu terjadi setelah mencetak hattrick ke gawang Bayern Muenchen pada leg kedua perempat final Liga Champions 2016--2017. (Selengkapnya klik di sini)



23 April

Gelandang Chelsea N'Golo Kante meraih gelar PFA Player of the Year musim ini. Gelar itu diraih Kante lewat hasil voting asosiasi pesepak bola profesional di Inggris. (Selengkapnya klik di sini)



24 April

Lionel Messi membantu Barcelona meraih kemenangan atas Real Madrid dengan mencetak dua gol. Kontribusi itu membuat Messi berhasil mengoleksi 500 gol bersama Barca. (Selengkapnya klik di sini)



25 April

AS Roma menunjuk Monchi sebagai direktur olahraga yang baru. Pria berkepala plontos itu menggantikan posisi Walter Sabatini yang meninggalkan I Lupi sejak Oktober tahun lalu. (Selengkapnya klik di sini)



29 April

Cristiano Ronaldo mematahkan rekor yang bertahan selama 46 tahun usai mencetak satu gol saat Real Madrid menaklukkan Valencia dengan skor, 2-1. (Selengkapnya klik di sini)





