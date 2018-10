Prediksi Timnas U-19 vs Taiwan: Garuda Nusantara di Atas Angin

Jakarta: Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Taiwan di laga perdana Grup A Piala Asia 2018. Pertandingannya berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 18 Oktober pukul 19.00 WIB.



Indonesia dan Taiwan diprediksi bertanding sengit karena keduanya sama-sama berambisi mengejar kemenangan. Selain itu, mereka juga jarang bentrok dalam berbagai kesempatan.

Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan karena Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) yang juga berada di Grup A lebih punya rekam jejak lebih mentereng. Qatar pernah menjuarai Piala Asia U-19 pada 2014, sedangkan UEA jawara 2008.



Rekam Jejak

Sejatinya, timnas U-19 juga pernah merajai Asia. Namun, itu terjadi sejak lama atau tepatnya pada 1961 silam. Di sisi lain, pencapaian terbaik Taiwan hanya menjadi juara tiga saat edisi 1966.



Selain kalah rekam jejak, Taiwan juga pernah dibantai Indonesia 6-0 saat mengarungi Kualifikasi Piala Asia 2010. Kendati demikian, bukan berarti mereka bisa dianggap remeh.



Klik: Jadwal Siaran Langsung Timnas U-19 vs Taiwan



Indra Sjafri selaku pelatih timnas U-19 mengatakan bahwa gaya permainan Taiwan makin berkembang dan mirip Tiongkok. Oleh karena itu, Garuda Muda akan diinstruksikan untuk waspada.



"Sesuai karakter tim Tiongkok, para pemain Taiwan pekerja keras dan bakal bermain all-out saat menghadapi semua tim di sini (Grup A)," kata Indra dalam jumpa pers jelang laga di Jakarta, Rabu 17 Oktober.



Peran Suporter

Sekalipun harus waspada, biasanya timnas U-19 tetap tampil lebih agresif ketika berstatus sebagai tuan rumah. Terlebih lagi, pertandingannya bakal dimainkan di SUGBK yang mampu menampung lebih dari 70 ribu penonton.



Pelatih Taiwan, Vom Ca Nhum, mengakui bahwa sepak bola Indonesia memang tidak sepopuler di Taiwan. Meski begitu, dia tidak gentar dan sudah mempelajari gaya bermain lawan lewat rekaman video. Dia malah menantang publik Tanah Air untuk memenuhi stadion.



"Kami berharap seluruh suporter datang ke stadion untuk menonton pertandingan. Di Taiwan, penonton yang datang sekitar 100 orang saja, kami sudah merasa beruntung," ujar Vom dalam jumpa pers jelang laga.



Kekuatan Pemain

Timnas U-19 sudah diperkuat gelandang serang Egy Maulana Vikri yang punya gocekan khas dan sedang berkarier di klub Polandia, Lechia Gdansk. Jika masih kesulitan mencetak gol, masih ada penyerang dalam negeri yang tak kalah tajam, yakni Saddil Ramdani, Rafli Mursalim atau Witan Sulaiman.



Egy baru didatangkan ketika timnas U-19 menaklukkan Yordania 3-2 pada laga uji coba beberapa hari lalu. Meski tidak menjadi starter, dia tetap mampu menghidupkan permainan. Egy yang saat ini kondisinya sedang fit gagal ikut laga uji coba sebelumnya karena tidak diizinkan pulang oleh Lechia Gdansk.



Klik: Selain Egy, Ini Lima Wonderkid yang Dinanti Aksinya di Piala Asia U-19



Berbeda dengan timnas U-19, Taiwan malah memiliki tiga pemain yang berkarier di luar negeri, yakni Will Donkin, Miguel Sandberg dan Karl Josefsson. Donkin tercatat sebagai gelandang U-17 Crystal Palace, sedangkan Sandberg dan Josefsson tergabung dengan Swedia Djurgardens. Selain itu, ketiganya juga berstatus sebagai pemain naturalisasi.



20 pemain Taiwan lainnya yang dibawa memang berasal dari dalam negeri. Namun, salah satunya adalah Wang Chung-yu yang gol-golnya memiliki peran penting melewati fase kualifikasi pada akhir tahun lalu. Kemudian, Wang juga tercatat sebagai pemain paling subur di timnas Taiwan U-19.



Perkiraan Susunan Pemain

Indonesia U-19: M. Aqil Savik; Indra Mustafa, Nurhidayat Haji Haris, Muhammad Rifad, Firza Andika, Muhammad Lutfi Kamal, Syahrial Abimanyu, Saddil Ramdani, Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman, M. Rafli.



Taiwan U-19: Li Guan-pei; Fong Shao-Chi, Huang Hsiang-che, Hou Pin-i, Chin Wen-yen; Wu Yen-shu, Tu Shao-chieh; Lan Hao-yu, Will Donkin, Huang Jyun-wun; Wang Chung-yu



Prediksi Medcom.id: Indonesia 60% - 40% Taiwan









(KAU)