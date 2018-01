Manchester United Klub dengan Pendapatan Terbesar 2016--2017

Manchester: Berdasarkan laporan tahunan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) Manchester United menjadi klub yang memiliki pendapatan terbesar di tahun 2016--2017. Selain terjadi kenaikan pendapatan 32 persen, MU sekaligus mendongkrak dua jagoan Spanyol, Real Madrid dan Barcelona.



Pendapatan United untuk 2016 adalah 689 juta euro berbanding 521 juta euro pada 2015. United diikuti Barcelona dan Real Madrid. Keduanya mendapatkan 620 juta euro. Posisi berikutnya ada Bayern Muenchen (592 juta euro), kemudian Paris Saint- Germain (524 juta euro) dan Manchester City (533 juta euro).

The European Football Landscape, melaporkan pendapatan operasional United sebesar 232 juta euro juga merupakan yang tertinggi. Disusul Real Madrid, PSG, Bayern, Arsenal, dan City. Namun, United juga dibebani utang tertinggi sebesar 561 juta euro disusul Benfica, Inter Milan, Juventus, dan Liverpool.

Laporan tersebut sekaligus mengonfirmasi Liga Inggris menjadi liga dengan pendapatan tertinggi di Eropa. Rata-rata 244,4 juta euro per klub. Selanjutnya Liga Jerman dengan 149,6 juta euro per klub. Disusul Spanyol (126,3 juta euro) dan Italia (100,2 juta euro).Di tempat lain di Eropa, pendapatan klub mengalami penurunan drastis. Klub di Belanda hanya menghasilkan pendapatan 26,7 juta euro. Kemudian ada Portugal (20,3 juta euro). Sedangkan klub Yunani hanya mendapatkan 8,9 juta euro. Untuk Eropa Timur, pendapatannya lebih rendah lagi. Liga Hungaria hanya mendapatkan 5 juta euro per klubnya, Republik Ceko hanya 4,4 juta euro. Sementara Slovenia hanya peroleh 1,5 juta euro per klub."Sekali lagi, kami tidak dapat membantu, namun mencatat bahwa polarisasi pendapatan komersial dan sponsor di antara klub-klub strata teratas dan sisanya meningkat," kata Presiden UEFA Aleksander Ceferin."Sebagai pengawal permainan ini, UEFA harus memastikan bahwa sepak bola tetap kompetitif bahkan dengan adanya selisih-selisih finansial yang ditambah oleh globalisasi dan perubahan teknologi," ujar analis UEFA Sefton Perry.Dari laporan tersebut juga, sebanyak 16 dari 20 klub teratas dalam pendapatan dari penyiaran domestik adalah Liga Inggris. Lagi-lagi Manchester United unggul di posisi puncak dengan raihan 146 juta euro, mengungguli Real Madrid dan Barcelona.Klub Liga Primer lainnya, Bournemouth secara mengejutkan juga mendapatkan 99 juta euro. Pendapatannya selevel dengan Internazionale Milano bersama Juventus, dua wakil Liga Italia yang juga masuk 20 besar.Laporan juga mengonfirmasi bahwa pengeluaran untuk transfer mencapai rekor hampir 5,6 miliar euro pada musim panas Eropa pada 2017, termasuk enam dari 20 transfer termahal yang pernah dicatat.Klub Inggris lainnya, Arsenal menjadi klub yang mengeruk uang paling banyak dari para penggemar yang membayar. UEFA mengatakan mereka mendapatkan 97,8 euro per penonton yang merupakan jumlah tertinggi di Eropa. Diikuti Chelsea, Real Madrid, Liverpool, Bayern, Manchester United, Barcelona, Galatasaray, Manchester City, dan West Ham United. (Reuters)(RIZ)