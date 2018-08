Pelari Usain Bolt Jalani Debut bersama Klub Sepak Bola Australia

New South Wales: Mimpi "Si Manusia Tercepat", Usain Bolt untuk merumput di lapangan sepak bola terwujud. Ia menjalani debut bersama Central Coast Mariners sebagai pemain pengganti di laga uji coba.



Jauh hari sebelumnya, pelatih Mike Mulvey berjanji akan memaikan sprinter asal Jamaika tersebut. Pada laga melawan klub lokal di Gosford, New South Wales, Australia, Bolt masuk di babak kedua.

Sebanyak 10ribu suporter memberikan sambutan luar biasa saat Bolt masuk menit 72. Atraksi kembang api dari stadion juga dihadirkan untuk menambah semarak momen penting tersebut.

A moment in sporting history is made. @usainbolt, the footballer, steps onto the pitch in Yellow & Navy. ?? #CCMFC #ALeague pic.twitter.com/3j9ZuEvTsf