Jadwal Pertandingan Hari Ini: Inter versus Milan, Persib Kontra Arema

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah kompetisi sepak bola bergengsi akan kembali melanjutkan pertandingan, Sabtu 15 April. Pertandingan Liga Primer Inggris, Liga Serie-A Italia, La Liga Spanyol, hingga kompetisi lokal Liga 1 akan berlangsung hari ini.



Diawali dari Liga Primer Inggris yang akan menjalani tujuh laga hari ini. Tottenham Hotspur berpeluang merebut tambahan tiga poin kala menjamu Bournemouth di White Hart Lane.

Spurs tak boleh lengah jika tetap ingin menjadi pesaing utama memperbutkan gelar liga dengan Chelsea. Pasalnya, skuat asuhan Mauricio Pochettino kini hanya terpaut tujuh poin saja dari The Blues di puncak klasemen.Laga yang tak kalah menariknya adalah Manchester City yang akan ditantang tuan rumah Southampton di St Mary Stadium. The Citizens yang disalip Liverpool pekan lalu juga berpeluang kembali mengisi posisi empat besar.Sementara, laga panas akan tersaji di Serie-A antara Inter Milan kontra AC Milan di Giuseppe Meazza. Derby della Madonnina itu akan menjadi laga sengit, karena kedua tim yang berada di posisi enam dan tujuh sama-sama mengincar jatah Eropa dengan masuk urutan lima besar.Pertandingan antara AS Roma kontra Atalanta di Stadion Olimpico juga diprediksi akan berjalan menarik. Jika Roma memetik kemenangan, mereka akan tetap menjaga persaingan gelar liga dengan Juventus.Namun jika kalah, selain akan memberikan keuntungan bagi Juventus, juga menguntungkan Atalanta. Pasalnya, posisi La Dea di urutan lima akan aman dari kejaran Inter dan Milan.Beralih ke La Liga Spanyol, dua raksasa Real Madrid dan Barcelona akan menjalani laga malam nanti. Los Blancos akan ditantang Sporting Gijon di Estadio Municipal Molinon, sedangkan Barca akan menjamu Real Sociedad di Camp Nou.Kedua tim kini hanya terpaut tiga poin saja di klasemen. Membuat Madrid dan Barca tak boleh tergelincir untuk tetap menjaga kans perebutan gelar juara.Dari kompetisi lokal, Liga 1 yang digagas PSSI akan memulai kick-off perdananya hari ini. Dua partai pembuka akan tersaji antara Barito Putera melawan Mitra Kukar, dilanjutkan big match Persib Bandung melawan Arema FC.18:30 WIB - Tottenham Hotspur vs Bournemouth (Live BeiN Sports 1)21:00 WIB - Crystal Palace vs Leicester City21:00 WIB - Everton vs Burnley (Live MNCTV)21:00 WIB - Stoke City vs Hull City21:00 WIB - Sunderland vs West Ham United21:00 WIB - Watford vs Swansea City23:00 WIB - Southampton vs Manchester City (Live BeiN Sports 1)17:30 WIB - Inter Milan vs AC Milan20:00 WIB - AS Roma vs Atalanta20:00 WIB - Palermo vs Bologna20:00 WIB - Cagliari vs Chievo20:00 WIB - Torino vs Crotone20:00 WIB - Fiorentina vs Empoli20:00 WIB - Pescara vs Juventus20:00 WIB - Genoa vs Lazio23:00 WIB - Sassuolo vs Sampdoria01:45 WIB - Napoli vs Udinese18:00 WIB - Deportivo La Coruna vs Malaga21:15 WIB - Sporting Gijon vs Real Madrid (Live BeiN Sports 2)23:30 WIB - Atletico Madrid vs Osasuna01:45 WIB - Barcelona vs Real Sociedad (Live SCTV)20:30 WIB - Borussia Dortmund vs Eintrach Frankfurt20:30 WIB Mainz vs Herta Berlin20:30 WIB - Wolfsburg vs Ingolstadt20:30 WIB - Augsburg vs Koln20:30 WIB - Hoffenheim vs Borussia M'gladbach20:30 WIB - RB Leipzig vs Freiburg23:30 WIB - Bayer Leverkusen vs Bayern Muenchen14:30 WIB - Barito Putera vs Mitra Kukar (Live TVOne)18:00 WIB - Persib Bandung vs Arema FC (Live TVOne)(REN)