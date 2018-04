ICC 2018: Liverpool Hadapi Dortmund, Manchester United, dan City

Liverpool: Musim kompetisi 2017--2018 belum berakhir, jadwal pramusim sejumlah klub sudah dirilis. Liverpool misalnya, akan bersua Manchester United, Manchester City, dan Borussia Dortmund pada International Champions Cup (ICC) 2018.



ICC dihelat di Amerika Serikat, Singapura, dan beberapa negara Eropa mulai bulan Juli sampai Agustus mendatang sebagai persiapan klub menyambut kompetisi musim 2018--2019. Event ini cukup megah karena menghadirkan banyak klub sarat tradisi Eropa.

Liga Inggris mengirimkan enam wakil pada turnamen musim panas ini. Selain Liverpool, City, dan United, tiga tim London yakni Tottenham Hotspur, Chelsea, dan Arsenal juga ikut serta.



Berikut ini jadwal ICC 2018*:

20 Juli - Sevilla v Benfica - Zurich

21 Juli - Man City v Dortmund - Chicago

21 Juli - Bayern v PSG - Klagenfurt

22 Juli - Liverpool v Dortmund - Charlotte

26 Juli - Atletico v Arsenal - Singapura

26 Juli - Juventus v Bayern - Philadelphia

26 Juli - Dortmund v Benfica - Pittsburgh

26 Juli - Man City v Liverpool - New Jersey

26 Juli - Roma v Tottenham - San Diego

26 Juli - AC Milan v Man Utd - Pasadena

28 Juli - Arsenal v PSG - Singapura

28 Juli - Chelsea v Sevilla - Warsawa

28 Juli - Benfica v Juventus - New Jersey

28 Juli - Man Utd v Liverpool - Ann Arbor

29 Juli - Bayern v Man City - Miami

29 Juli - Barcelona v Tottenham - Pasadena

30 Juli - PSG v Atletico - Singapura

1 Agustus - Man Utd v Real Madrid - Miami

1 Agustus - Tottenham v AC Milan - Minneapolis

1 Agustus - Barcelona v Roma - Arlington

1 Agustus - Chelsea v Inter - Gothenburg

4 Agustus - Arsenal v Chelsea - Stockholm

4 Agustus - Real Madrid v Juventus - Washington DC

5 Agustus - AC Milan v Barcelona - Santa Clara

7 Agustus - Inter Milan v Sevilla - Lecce

8 Agustus - Real Madrid v Roma - New Jersey

12 Agustus - Atletico v Inter Milan - Madrid



*Waktu setempat



(FIR)